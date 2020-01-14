Сегодня в 10:00 начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Следующая регистрация на курсы состоится в марте и августе, когда Фондом интеграции будет предложено еще до 4000 бесплатных учебных мест.

Фонд интеграции предлагает бесплатные курсы разговорного эстонского языка на уровни A2, B1 и B2, потребность в которых наиболее велика. Курсы будут проводиться в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве и в его районе Ахтме. В Таллинне откроется 23, в Нарве – 10, в Йыхви – четыре, в Ахтме – два, в Силламяэ – два, в Кохтла-Ярве – два, в Тарту – два и в Пярну – один курс обучения.

«При регистрации можно выбрать подходящие курсы в соответствии с уровнем владения языком и предпочтениями относительно времени, места и языковой школы. С расписанием занятий можно ознакомиться на домашней странице фонда», – пояснила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. «Чтобы регистрация прошла гладко, советуем также предварительно ознакомиться на нашем сайте с правилами регистрации и там же пройти тест на знание языка», – добавила Яна Тонди.

Благодаря выделенному Министерством культуры дополнительному финансированию обучения эстонского языка Фонд интеграции проведет в этом году регистрацию на курсы вместо обычных двух раз три раза. Помимо января на курсы можно будет зарегистрироваться также и в марте и августе, когда будет предложено еще до 4000 учебных мест на уровни A1-C1.

«Если кто-то из заинтересованных в изучении эстонского языка не успеет в январе зарегистрироваться на курсы или не найдет для себя подходящего курса, то новая возможность для этого появится уже в марте. Как и в прошлые годы, зарегистрироваться на курсы можно будет и в августе», – отметила руководитель сферы языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди.

На дополнительные вопросы о возможностях изучения эстонского языка ответят консультанты Фонда интеграции, с которыми можно связаться по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.

Ознакомиться с правилами регистрации на курсы и пройти тест на знание эстонского языка можно на домашней странице Фонда интеграции .