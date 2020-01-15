Творческий вечер с писателем и музыкантом

Людмила Ильюнина - филолог, ученый. Закончив Ленинградский университет, 20 лет работала научным сотрудником в музее-квартире Александра Блока. Она много занимается журналистской деятельностью, автор 30 книг (из них десять - о православных старцах), а также множества публикаций в научной и православной периодике. Участник и ведущая передач на радио "Православный Санкт-Петербург" и "Град Петров" на православном телеканале "Союз".

Константин Сиверский - поэт и музыкант, лауреат конкурса имени Александра Невского. Участник вечеров в музее Ф.М. Достоевского, А.А. Блока, различных клубах, также часто выступает в православных приходах Санкт-Петербурга. Выпустил несколько альбомов собственных песен.

Занимаясь научными исследованиями, еще в 70-х и 80-х годах по договору на уровне Министерства культуры Людмила часто приезжала в разные города Эстонии читать лекции. Дружила с культурологом и семиотиком Юрием Лотманом и его супругой Зарой Минц. Константина связывают с Ида-Вирумаа больше всего детские воспоминания - неподалеку от озера Консу жили его бабушка и дедушка, у которых он тоже часто гостил.

Несколько лет назад они приобрели квартиру в Азери, куда приезжают отдыхать от суеты мегаполиса, насладиться тишиной, морем и красотой природы. И поработать - такая обстановка способствует творчеству.

Более десяти лет назад они организовали издательство "Контраст", выпускают книги духовно-нравственного содержания, написанные Людмилой и другими авторами, часть из них - переводные. На встрече с читателями два года назад Людмила рассказывала о том, что работает над книгой "Святой Крым", поведав, как ее поразило количество святынь на полуострове и удивило, как много храмов там уже восстановлено и эта работа продолжается. Возможно, эта книга тоже уже увидела свет и ее представят во время новой встречи.