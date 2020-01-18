Главный приз лотереи "Северного побережья" - 1111 евро - нынче отправился в Уникюла

Кайса Кыппер, работающая учителем в группе из 17 детей в пюссиском детсаду "Marjake", сказала, что "Северное побережье" стала выписывать пять-шесть лет назад, как только вернулась в родные края после окончания учебы. "Я из тех, кто прочитывает почти всю газету, ведь надо быть в курсе местной жизни. Наряду с новостями с интересом читаю страницы мнений", - отметила она.

Кыппер добавила, что хотя следит за потоком местных новостей и в интернете, больше ей нравится читать все-таки бумажную газету.

Выигранные в лотерее 1111 евро, по словам Кыппер, пришлись очень кстати для семейного бюджета, ведь сейчас они занимаются утеплением дома.

Девять финалистов лотереи "Северного побережья" сами по очереди брали со стола запечатанные конверты с именами участников. Восемь из них, чьи имена были озвучены первыми, - Мати Тапнер, Сирье Степанова, Эрвин Кюттис, Хийе Кескла, Хелди Айа, Аве Хеэк, Марина Стейнберг и Эве Тоост, - получили по подарочной карточке "Piletimaailm" на 30 евро. С этой карточкой они смогут купить билеты на культурные мероприятия как в Йыхвиском концертном доме, так и в других местах.

В последнем оставшемся на столе конверте была бумажка с именем Кайсы Кыппер, которой и достался главный выигрыш лотереи - 1111 евро, что равно средней брутто-зарплате в Ида-Вирумаа в третьем квартале прошлого года.