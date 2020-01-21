Вт, 21.01.2020
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Погода смягчила суровый облик "Утриаского десанта"

Участница занявшей 16-е место женской команды Рапла Реэлика Рохусте призналась, что соревнование требует самопреодоления и из-за сильной усталости становится не только физическим, но и моральным испытанием.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Хотя по-весеннему теплая погода упростила прохождение "Утриаского десанта", считающегося одним из наиболее сложных военно-спортивных соревнований в мире, участники признаются, что это все-таки не просто поход в лес, поскольку большие расстояния и нехватка сна испытывают участников на выносливость.

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Хотя имеющий 22 года опыта организации "Утриаского десанта" президент общества "Erna" Меэлис Рятсеп констатировал, что соревнование, прошедшее в самую теплую погоду за всю историю проведения, было необычайно легким, преодолевшая длинную дистанцию в составе женской команды Рапла Реэлика Рохусте утверждает, что это потребовало самопреодоления и по ходу состязания довелось испытать такое, с чем раньше не сталкивались.

За две ночи меньше двух часов сна

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