СВОДКА ПОЛИЦИИ: Перевела мошеннику 11000 евро

У мужчины отобрали сумку

В полицию поступило сообщение, что поздним вечером 15 января у дома по Таллиннскому шоссе в Нарве у 59-летнего мужчины отобрали сумку, в которой находились мобильный телефон и наличные деньги. Ущерб составил 380 евро.

Пьяный атаковал людей

16 января в 13.19 в полицию сообщили, что у магазина на улице Малева в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве агрессивный мужчина нападает на людей. Прибывшие на место полицейские задержали пьяного 68-летнего мужчину и увезли его в отделение полиции.

Ударившего женщину забрали в полицию

Вечером 16 января в квартире по бульвару Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве поссорились муж с женой, в ходе конфликта находившийся в состоянии алкогольного опьянения 43-летний мужчина ударил 50-летнюю жену. Полицейские задержали мужчину и увезли в арестантский дом. Медики скорой оказали женщине первую помощь.

Угрожал членам семьи

Поздним вечером 16 января полицейский патруль вызвали в квартиру дома по бульвару Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, так как проживающий там 46-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, стал проявлять агрессию в отношении членов своей семьи. Мужчину задержали и увезли в полицию.

Люганузеских угрожавших задержали

19 января в деревне Айду-Нымме Люганузеской волости 33-летний мужчина угрожал 29-летнему неподобающим физическим обращением. У сообщившего имелись основания опасаться осуществления угрозы. 33-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого.

17 января в Люганузеской волости 56-летний мужчина угрожал убийством 36-летней женщине. У сообщившей имелись основания опасаться осуществления угрозы. Обстоятельства случившегося выясняются.

В Нарве ударили ножом мужчину

19 января в 00.30 в отделение экстренной медицины в Нарве доставили 47-летнего мужчину с колотой раной. По подозрению задержали 49-летнего мужчину. Более точные обстоятельства случившегося выяснят в ходе начатого уголовного производства.

В Силламяэ напали на детей

19 января на улице Ю. Гагарина в Силламяэ ударили двух 11-летних мальчиков. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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