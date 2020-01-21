ОДИН ВОПРОС: Что побудило вас посчитать шуткой предлагаемые Евросоюзом Эстонии 125 миллионов евро?

- Я не ищу конфронтации с кем-то, но мне кажется, что в Эстонии до сих пор слишком мало понимают, каково влияние сланца и его переработки на экономику и вообще на здешнюю жизнь. Когда на прошлой неделе пришла новость, что Евросоюз предлагает в виде, так сказать, пособия справедливого перехода 125 миллионов евро за отказ от использования сланца, то прозвучали некоторые реакции, что, мол, как здорово.