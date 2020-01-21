Вт, 21.01.2020
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ОДИН ВОПРОС: Что побудило вас посчитать шуткой предлагаемые Евросоюзом Эстонии 125 миллионов евро?

Ахти Асманн.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В воскресном "Постимеэс" была опубликована привлекшая большое внимание статья-мнение председателя правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманна, в которой тот спрашивает, не шутка ли это какая-то, что Евросоюз предлагает Эстонии за отказ от сланцевого сектора пособие в размере 125 миллионов евро.

Председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти АСМАНН: 

- Я не ищу конфронтации с кем-то, но мне кажется, что в Эстонии до сих пор слишком мало понимают, каково влияние сланца и его переработки на экономику и вообще на здешнюю жизнь. Когда на прошлой неделе пришла новость, что Евросоюз предлагает в виде, так сказать, пособия справедливого перехода 125 миллионов евро за отказ от использования сланца, то прозвучали некоторые реакции, что, мол, как здорово.  

По-моему, важно понять, что значит та или другая цифра, поэтому я и указал, что такая сумма сравнима с налоговым доходом, который сланцевая промышленность платит государству лишь за один год, а добавленная стоимость всего сектора составила в 2018 году 778 миллионов евро.

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