ОДИН ВОПРОС: Что побудило вас посчитать шуткой предлагаемые Евросоюзом Эстонии 125 миллионов евро?

В воскресном "Постимеэс" была опубликована привлекшая большое внимание статья-мнение председателя правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманна, в которой тот спрашивает, не шутка ли это какая-то, что Евросоюз предлагает Эстонии за отказ от сланцевого сектора пособие в размере 125 миллионов евро.
Председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти АСМАНН:
- Я не ищу конфронтации с кем-то, но мне кажется, что в Эстонии до сих пор слишком мало понимают, каково влияние сланца и его переработки на экономику и вообще на здешнюю жизнь. Когда на прошлой неделе пришла новость, что Евросоюз предлагает в виде, так сказать, пособия справедливого перехода 125 миллионов евро за отказ от использования сланца, то прозвучали некоторые реакции, что, мол, как здорово.
По-моему, важно понять, что значит та или другая цифра, поэтому я и указал, что такая сумма сравнима с налоговым доходом, который сланцевая промышленность платит государству лишь за один год, а добавленная стоимость всего сектора составила в 2018 году 778 миллионов евро.