29 января в нарвском театральном центре "Свободная сцена" состоится премьера спектакля признанного российского режиссера-документалиста Михаила Патласова "Üleminekuaja inimesed" ("Люди перехода"), который устами современных деятелей искусства рассказывает о современной энергии перехода - в том числе на фоне пестрой истории города Нарвы.