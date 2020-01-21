ЧИТАТЬ
В нарвском театральном центре "Свободная сцена" зреет спектакль "Люди перехода"
СТАТЬЮ
29 января в нарвском театральном центре "Свободная сцена" состоится премьера спектакля признанного российского режиссера-документалиста Михаила Патласова "Üleminekuaja inimesed" ("Люди перехода"), который устами современных деятелей искусства рассказывает о современной энергии перехода - в том числе на фоне пестрой истории города Нарвы.
"Северное побережье" встретилось с режиссером Михаилом Патласовым 15 января на репетиции "Людей перехода" во время перерыва.