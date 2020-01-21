Когда местная власть в нашем краю признавала свои ошибки?

В Эстонии власть на местном уровне осуществляют самоуправления и депутаты. Как в Люганузеской, так и в Йыхвиской волости на вершине власти находятся также избранные от нашего края члены Рийгикогу - Дмитрий Дмитриев и Мартин Репинский. К представителям духа можно на начальном уровне отнести дошкольные учреждения (детсады), а далее - основные школы, кружки по интересам, средние школы, гимназии, колледжи, библиотеки, учреждения культуры и так далее.

Власть часто видит свою роль только в требовании полного послушания и политической лояльности от представителей духа. А если возникают малейшие подозрения, то сразу доходит до увольнения. По крайней мере два вышеупомянутых члена Рийгикогу способствуют укоренению такого образа поведения. Достойно внимания то, что интересы этих же людей ранее сталкивались настолько, что в ход пошли даже кулаки.

Теперь же оба сыграли важную роль в устранении представителей духа. В Йыхви Репинский без уважительной причины уволил директора библиотеки. Вскоре выяснилось, что власть даже формально не действовала законно и из бюджета Йыхвиской волости (жаль, что не из кармана принявшего незаконное решение) пришлось выплатить директору библиотеки годовую зарплату. Этически такие действия были, очевидно, совершенно неприемлемы для большинства жителей.

Руководство Люганузеской волости с одобрения властного союза волостного собрания (которым руководит Дмитрий Дмитриев) приняло похожее решение: уволило директора Кивиылиской 1-й средней школы. Волостное управление прилагает сейчас большие усилия, нанимает фирму по организации отношений и адвокатское бюро, чтобы достичь положения JOKK (юридически все корректно). А затраты опять лягут на плечи волостного налогоплательщика, а не принимающих решение. Как и выплата компенсации директору школы, если суд найдет, что ее увольнение было незаконным.

В обоих случаях власть не учла голос общины. Общинное движение набирает сегодня все большую силу, и теперь местная власть должна с этим считаться.

В Кохтла-Ярве все руководители детсадов и школ находятся практически в прямой зависимости от горуправления: если ты не выступишь на выборах горсобрания в списке правящей партии, то скоро лишишься должности. Много лет назад директор Ярвеской гимназии состояла в другой партии и договор с ней не продлили. Формально это было JOKK. Замещать директора поставили некоего профессионального партработника советских времен. Однако горуправление забыло об одном обстоятельстве: существует еще община, не пожелавшая видеть личность такой направленности во главе школы. Нашли следующую замену. К сожалению, и это лицо по своим качествам не было способно руководить школой. Руководитель должен принимать решения, но поскольку этот человек таким качеством не обладал, горуправлению пришлось искать нового директора. Видно, следующий оказался очень дельным и шум вокруг школы наконец утих.

Общинное движение набирает сегодня все большую силу, и теперь местная власть должна с этим считаться.

Создание Кохтла-Ярвеской госгимназии тоже озадачило городские власти, ведь вместе с этим исчезло прямое влияние горуправления на директора школы. Поэтому может уменьшиться также количество возможных избирателей. Местная община действовала активно и в результате школой руководит теперь независимый от горуправления директор. Интересно, что высокопоставленный чиновник горуправления был очень удивлен, что тут действует настроенная проэстонски община. Среди прочего для чиновника было неожиданностью то, что в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета учат эстонскому языку. К сожалению, в находящихся в его ведении основных школах эстонский преподают не на достаточном уровне и колледжу приходится учить азам эстонского языка молодежь, которая уже должна бы знать эстонский язык.

Из-за активных действий общин в разных уголках Эстонии местным властям приходилось менять свои ошибочные решения. Например, уволенный в волости Виймси директор школы сейчас вернулся на свою должность. А покинул должность и вовсе волостной старейшина, наверное, понявший, что попал впросак.