У гражданина Российской Федерации конфисковали более 130 000 евро

В силу вступил приговор суда, согласно которому 28 декабря прошлого года Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал виновным 68-летнего Сергея. Суд вынес ему наказание за контрабанду в виде 6-месячного тюремного заключения, из которого к незамедлительному отбытию подлежат 15 дней, остальную часть не станут обращать к исполнению, если Сергей не совершит во время назначенного ему испытательного срока на 1 год нового умышленного преступления.

В качестве дополнительного наказания Сергея выслали из Эстониской Республики и в отношении него применили запрет на въезд в Эстонию сроком на 5 лет.

По приговору суда у мужщины конфисковали найденные и изъятые во время его задержания 130 300 евро и 5 200 рублей.

По словам окружного прокурора Вируской окружной прокуратуры Риты Хлебниковой, 68-летний Сергей прибыл через Нарвский погранпункт из Российской Федерации на таможенную территорию Европейского союза. В ходе таможенного контроля у него обнаружили спрятанные в носки деньги на общую сумму 130 373,48 евро.