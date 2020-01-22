МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.01-30.01

КУЛЬТУРА

Четверг, 23 января

* В Нарвской центральной библиотеке в 14.30 - презентация книги "Баруто. Нерассказанные истории". Состоится встреча с эстонским борцом сумо Кайдо Хёвельсоном, более известного под псевдонимом Баруто.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "#LudwigVanRammstein", концерт ансамбля "Dagamba" (Латвия). В программе музыка Бетховена и группы "Rammstein". Билеты - 12-15 евро.

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 19.00 - новогодний концерт группы "Беларусы". Билеты - 19-29 евро.

Суббота, 25 января

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 13.00 - открытие выставки работ Любови Ковалевской "Музыка цвета", мастер-класс.

Воскресенье, 26 января

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - зимний концерт "В гостях у Шахерезады" с участием всех творческих коллективов. Билет - 2 евро, пенсионерам - 1 евро. Информация по тел. 332 2061, 332 2008.

Среда, 29 января

* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - премьера спектакля "Üleminekuaja inimesed" / "Люди перехода" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Режиссер Михаил Патласов. На сцене: Дан Ершов, Карл Андреас Кальмет, Лийс Линдмаа, Ингрид Маргус, Герт Раудсеп, Лийна Тенносаар. Билеты - 13-16 евро.

* В Тойлаской библиотеке в 19.00 - январские встречи. Разговор пойдет об истории рождения книги Аннели Ламп и Маргит Курвитс "Ilmasambad" и людях, о которых в ней рассказывается.

Четверг, 30 января

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов для всей семьи: "Supilinna salaselts". Вход свободный.

* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - спектакль "Üleminekuaja inimesed" / "Люди перехода" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Билеты - 13-16 евро.

СПОРТ

Пятница, 24 января

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "SMSraha" (Виймси).

Суббота, 25 января

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.30 - 40-й мемориал Аво Талпаса по греко-римской борьбе.

* В Мяэтагузе на Тамме, 17 в 12.00 - первый чемпионат Эстонии по метанию топора.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Iisaku"/RHKK - "Jõhvi kossutiim".

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Alexela" (Силламяэ) - ФК "NPM Silmet" (Силламяэ).

Воскресенье, 26 января

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 10.00 - молодежный турнир по вольной борьбе "Nublust Nabiks".

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, соло.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина.

* В Йыхвиском спортхолле в 13.00 - чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин, первая лига: "Jõhvi SK" - "Tallinna SK".

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Fellin Fuuriad" (Вильянди).

* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 15.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Нарва" - "Enteh" (Кохтла-Ярве).

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Alexela II" (Силламяэ).

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: ФК "Силламяэ" - "Narva United II".

Вторник, 28 января

* В бассейне отеля Мяэтагузе с 18.00 до 20.00 открыт старт Мяэтагузеского серийного соревнования по плаванию, этап на 50 м. Мероприятие поддерживает серию "Liikudes läbi Alutaguse 2020".

Среда, 29 января

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Tartu ülikooli korvpallikool".

РАЗНОЕ

Суббота, 25 января

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 10.30 - встреча с Тийей Линнард, которая расскажет о своей увлекательной работе и стиле жизни. Плата за участие - 2 евро (включает чай и закуски).

Воскресенье, 26 января

* В Йыхви по ул. Кооли, 2 в 13.00 - праздник клуба "Hõbejuus". Музыку обеспечивает Анатолий. Информация по тел. 5667 1380.

* В клубе "Сомпа" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров. Билет - 3 евро.

Среда, 29 января

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка; в гостях Аннели Ламп со своей книгой.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению куколок из носков и перчаток. С собой надо захватить носки и перчатки.

Четверг, 30 января

* В Люганузеском народном доме в 19.00 - Люганузеский танцевальный клуб. На этот раз больше уроков танца. Музыку для танцев исполняют музыканты "KKK" и Мартин Мюллер. Билет - 1 евро, в благодарность музыкантам.