"У нас дом посреди леса"

Поскольку особенно в последние месяцы и дни вся страна как будто разом обнаружила, что наша гордость и одно из самых больших богатств - лес - находится в большой опасности из-за ужасающих действий всевозможных лесорубов и прочих бабочек-однодневок, сейчас, пожалуй, самое время направить шаги в галерею Йыхвиской художественной школы, чтобы с помощью визуальных образов глубже поразмышлять на эту болезненную тему.

Личное отношение и концептуализм

Яне Ремм. ФОТО: Мати Раутсо

На выставке с длинным названием экспонируются одиннадцать работ, из них шесть взяты из серии "mnt". Она изображает виды с шоссе - как выглядит Эстония с шоссе. "Идея серии заключалась в том, что поскольку сегодня большая часть людей живет в городах, то представление о находящемся за пределами города во многом складывается из того, что видно из окна автомобиля, - за ним, как на экране телевизора, мелькают картинки, словно кинопленка, и мы, глядя на них, воспринимаем ландшафты пассивно", - рассказывает Яне Ремм.

Две картины относятся к серии "Rägastikud" ("Чащи"), которая, по словам автора, занималась/занимается сравнением неупорядоченных структур природы и монотонных структур, созданных человеком. Работы "Metsik paradiis" ("Дикий рай") и "Metsamorfoos" ("Лесоморфоз") изображают соответственно древний девственный лес и сплошную рубку. Работа "Дикий рай" использована на выставочном плакате, и, глядя на нее, осознаешь, как много разных микромиров может скрываться в одном маленьком участке леса.

Ремм хвалит галерею Йыхвиской художественной школы и ее директора Мати Раутсо, который ответственен за композицию выставки с длинным названием - чтобы развешанные на стенах работы правильно вели диалог друг с другом и у выставки был верный ритм.

Дает ли выставка представление об отношении и связи самой художницы с природой в общем и темой леса в частности? "Экспонируемые на выставке работы личные, то есть выражают мою связь с природой. Серия "mnt", скорее, концептуальная и призвана осмыслить более общие тенденции, но другие работы носят более личный характер", - считает художница.

Благотворное влияние города сосен

Яне Ремм родилась в 1978 году, в 2003 году окончила отделение живописи Тартуского университета и отделение интердисциплинарных искусств Эстонской художественной академии. Она считает, что ее манера изображения "реальнее реальности" была отточена в процессе постоянного написания картин. "Реалистичная манера изображения - не самое важное в моих работах. Это не самоцель, а, скорее, средство передачи своих посылов", - говорит Ремм.

Она также работает преподавателем искусства в "Sally Stuudio" и Таллиннском университете. "Sally Stuudio" - это некоммерческое объединение, которое предлагает художественные курсы детям и взрослым. При созданной в 1991 году студии работает школа по интересам для детей и молодежи, проводятся художественные курсы для взрослых и курсы повышения квалификации для учителей, а также работает галерея "Kunstiteadlikkuse Keskus". "Sally Stuudio" получила название в честь дога по кличке Салли.

Сознательно ли Ремм вписывает в свои работы моральную тему охраны природы? "Конечно, особенно я беспокоюсь о сохранении древнего леса. В условиях экологического кризиса, в котором мы живем, это важная природная ценность, к которой нужно относиться бережно - ради благополучия как самих людей, так и других видов", - отмечает автор.

По словам Ремм, она думает на темы экологии каждый день: "Не всегда получается, но я стараюсь".

В качестве примеров собственных действий, направленных на охрану природы, она приводит раздельный сбор мусора, стремление как можно меньше пользоваться личным автомобилем, самоограничение при покупке новой одежды.