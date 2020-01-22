"У нас дом посреди леса"

В галерее Йыхвиской художественной школы до 26 февраля открыта выставка Яне Ремм "Rägastikud, Metsik paradiis, Metsamorfoos ja mnt", на которой экспонируются одиннадцать крупноформатных работ в технике гиперреализма, объединенных темой леса.
Поскольку особенно в последние месяцы и дни вся страна как будто разом обнаружила, что наша гордость и одно из самых больших богатств - лес - находится в большой опасности из-за ужасающих действий всевозможных лесорубов и прочих бабочек-однодневок, сейчас, пожалуй, самое время направить шаги в галерею Йыхвиской художественной школы, чтобы с помощью визуальных образов глубже поразмышлять на эту болезненную тему.
Личное отношение и концептуализм
На выставке с длинным названием экспонируются одиннадцать работ, из них шесть взяты из серии "mnt". Она изображает виды с шоссе - как выглядит Эстония с шоссе. "Идея серии заключалась в том, что поскольку сегодня большая часть людей живет в городах, то представление о находящемся за пределами города во многом складывается из того, что видно из окна автомобиля, - за ним, как на экране телевизора, мелькают картинки, словно кинопленка, и мы, глядя на них, воспринимаем ландшафты пассивно", - рассказывает Яне Ремм.
Две картины относятся к серии "Rägastikud" ("Чащи"), которая, по словам автора, занималась/занимается сравнением неупорядоченных структур природы и монотонных структур, созданных человеком. Работы "Metsik paradiis" ("Дикий рай") и "Metsamorfoos" ("Лесоморфоз") изображают соответственно древний девственный лес и сплошную рубку. Работа "Дикий рай" использована на выставочном плакате, и, глядя на нее, осознаешь, как много разных микромиров может скрываться в одном маленьком участке леса.
Ремм хвалит галерею Йыхвиской художественной школы и ее директора Мати Раутсо, который ответственен за композицию выставки с длинным названием - чтобы развешанные на стенах работы правильно вели диалог друг с другом и у выставки был верный ритм.
Дает ли выставка представление об отношении и связи самой художницы с природой в общем и темой леса в частности? "Экспонируемые на выставке работы личные, то есть выражают мою связь с природой. Серия "mnt", скорее, концептуальная и призвана осмыслить более общие тенденции, но другие работы носят более личный характер", - считает художница.
Благотворное влияние города сосен
Яне Ремм родилась в 1978 году, в 2003 году окончила отделение живописи Тартуского университета и отделение интердисциплинарных искусств Эстонской художественной академии. Она считает, что ее манера изображения "реальнее реальности" была отточена в процессе постоянного написания картин. "Реалистичная манера изображения - не самое важное в моих работах. Это не самоцель, а, скорее, средство передачи своих посылов", - говорит Ремм.
Она также работает преподавателем искусства в "Sally Stuudio" и Таллиннском университете. "Sally Stuudio" - это некоммерческое объединение, которое предлагает художественные курсы детям и взрослым. При созданной в 1991 году студии работает школа по интересам для детей и молодежи, проводятся художественные курсы для взрослых и курсы повышения квалификации для учителей, а также работает галерея "Kunstiteadlikkuse Keskus". "Sally Stuudio" получила название в честь дога по кличке Салли.
Сознательно ли Ремм вписывает в свои работы моральную тему охраны природы? "Конечно, особенно я беспокоюсь о сохранении древнего леса. В условиях экологического кризиса, в котором мы живем, это важная природная ценность, к которой нужно относиться бережно - ради благополучия как самих людей, так и других видов", - отмечает автор.
По словам Ремм, она думает на темы экологии каждый день: "Не всегда получается, но я стараюсь".
В качестве примеров собственных действий, направленных на охрану природы, она приводит раздельный сбор мусора, стремление как можно меньше пользоваться личным автомобилем, самоограничение при покупке новой одежды.
Любимым типом леса Ремм является суборь. "Вместе с тем мне нравится и более густой старый еловый лес. Интересно смотреть на разные типы леса, особенно богатые видами", - говорит женщина, очень долго живущая в Элва, который называют городом сосен.