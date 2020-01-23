ПЕРЕДОВИЦА: Школьный конфликт в Кивиыли не закончился

На сегодня известны три кандидата. Мы не так много знаем о Пилле Алонов, которая работала организатором образования в Таллиннской тюрьме и недолго пробыла директором основной школы Коэру. Зато два других кандидата - известные на месте люди.

Тармо Валгепеа, несомненно, серьезный кандидат, он известен проведением важных реформ в Мяэтагузеской основной школе и запуском Йыхвиской государственной гимназии. Но у Валгепеа есть свои минусы, на что указывает уже то, что он ушел из Мяэтагузеской основной школы создавать Йыхвискую госгимназию из-за конфликта с местным самоуправлением. Йыхвискую госгимназию он тоже покинул в один день по соглашению с работодателем, то есть Министерством образования и науки.

Учитель Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау - известный местной общине педагог. Но в люганузеском школьном конфликте она вместе с остальным коллективом открыто позиционировала себя за спиной Хейди Уусталу, то есть против волостного управления.