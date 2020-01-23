ПЕРЕДОВИЦА: Школьный конфликт в Кивиыли не закончился

Хотя может показаться, что противостояние Кивиылиской 1-й средней школы и Люганузеского волостного управления на сегодня закончилось, это далеко не так. После того как прежнего директора школы Хейди Уусталу по политическим причинам сняли с должности и она отказалась вернуться в качестве временно исполняющей обязанности директора, поскольку волость хотела, чтобы она взамен отказалась от судебного иска, фокус сместился на то, кто станет новым директором.
На сегодня известны три кандидата. Мы не так много знаем о Пилле Алонов, которая работала организатором образования в Таллиннской тюрьме и недолго пробыла директором основной школы Коэру. Зато два других кандидата - известные на месте люди.
Тармо Валгепеа, несомненно, серьезный кандидат, он известен проведением важных реформ в Мяэтагузеской основной школе и запуском Йыхвиской государственной гимназии. Но у Валгепеа есть свои минусы, на что указывает уже то, что он ушел из Мяэтагузеской основной школы создавать Йыхвискую госгимназию из-за конфликта с местным самоуправлением. Йыхвискую госгимназию он тоже покинул в один день по соглашению с работодателем, то есть Министерством образования и науки.
Учитель Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау - известный местной общине педагог. Но в люганузеском школьном конфликте она вместе с остальным коллективом открыто позиционировала себя за спиной Хейди Уусталу, то есть против волостного управления.
Перед волостной управой стоит трудная задача: найти для школы руководителя, которому доверяет коллектив и который был бы способен восстановить разрушенные отношения между школой и волостной властью. Поскольку этому конфликту позволили зайти слишком далеко, найти такого человека, мягко говоря, сложно.