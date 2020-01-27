В Мяэтагузе чествовали активных деятелей культурной жизни Эстонии

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Номинант на звание "Молодой деятель" Юлиана Янно призналась, что организация наиболее значительных мероприятий приграничного города означает большую ответственность и объем работы, но зато дает сильные эмоции. Особенно она отметила Дни города Нарвы. "Мне нравится, что мы проводим их вместе с другими городскими учреждениями и все чувствуют, что это наш общий день рождения".