Вт, 28.01.2020
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В Мяэтагузе чествовали активных деятелей культурной жизни Эстонии

Номинант на звание "Молодой деятель", главный специалист отдела культуры города Нарвы Юлиана Янно на сцене вместе с лауреатом из Пылвамаа Рийво Йыги, который дирижирует оркестрами и ансамблями и пишет музыку.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Мяэтагузеский народный дом в среду принял всеэстонское культурное событие - церемонию "Kaheksakand 2019", на которой Эстонское объединение народных домов отметило и молодых деятелей, в том числе главного специалиста отдела культуры города Нарвы Юлиану Янно.

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Номинант на звание "Молодой деятель" Юлиана Янно призналась, что организация наиболее значительных мероприятий приграничного города означает большую ответственность и объем работы, но зато дает сильные эмоции. Особенно она отметила Дни города Нарвы. "Мне нравится, что мы проводим их вместе с другими городскими учреждениями и все чувствуют, что это наш общий день рождения".

Всегда жизнерадостная

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