В Мяэтагузе чествовали активных деятелей культурной жизни Эстонии

Мяэтагузеский народный дом в среду принял всеэстонское культурное событие - церемонию "Kaheksakand 2019", на которой Эстонское объединение народных домов отметило и молодых деятелей, в том числе главного специалиста отдела культуры города Нарвы Юлиану Янно.
Номинант на звание "Молодой деятель" Юлиана Янно призналась, что организация наиболее значительных мероприятий приграничного города означает большую ответственность и объем работы, но зато дает сильные эмоции. Особенно она отметила Дни города Нарвы. "Мне нравится, что мы проводим их вместе с другими городскими учреждениями и все чувствуют, что это наш общий день рождения".