СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Йыхви водитель врезался в дерево
24 января в 12.22 у дома №7 по улице Яама в Йыхви 78-летний мужчина по причине проблем со здоровьем врезался на легковом автомобиле "Ford Focus" в дерево на обочине слева. Водителя и находившуюся в машине 73-летнюю пассажирку доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
В увеселительном заведении ударили женщину
26 января в полицию сообщили, что в увеселительном заведении, расположенном на улице Мыйза в Нарве, ударили 26-летнюю женщину. Обстоятельства случившегося выясняются.
Женщину ударили ножом на улице в Кохтла-Ярве
26 января в полицию сообщили, что на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил ножом 35-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.
Из дома украли сейф
25 января двое неизвестных украли из дома на улице Папли в Кивиыли сейф, в котором находились 100 евро наличными, золотые украшения и прочие предметы. Причиненный кражей первоначальный ущерб составил 3570 евро.
Из леса увезли горючее
24 января в полицию сообщили, что в Люганузеской волости из стоявшего на лесном объекте экскаватора украли 165 литров дизельного топлива.
Магазинный вор угрожал ножом
25 января в полицию сообщили, что из расположенного на улице Раквере в Нарве магазина 33-летний мужчина украл товаров на 16 евро. Когда работник магазина попытался задержать мужчину, тот стал угрожать ему ножом. Полиция задержала вора.
Предъявила поддельные права
26 января в ходе дорожного надзора на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве задержали машину, которой управляла 28-летняя женщина. В ходе проверки водительских прав женщина предъявила международные водительские права, имевшие признаки подделки. Водителя доставили в отделение для дальнейших процессуальных действий.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.