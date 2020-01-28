СВОДКА ПОЛИЦИИ: В Йыхви водитель врезался в дерево

В увеселительном заведении ударили женщину

26 января в полицию сообщили, что в увеселительном заведении, расположенном на улице Мыйза в Нарве, ударили 26-летнюю женщину. Обстоятельства случившегося выясняются.

Женщину ударили ножом на улице в Кохтла-Ярве

26 января в полицию сообщили, что на улице Синивооре в Кохтла-Ярве 45-летний мужчина ударил ножом 35-летнюю женщину. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.

Из дома украли сейф

25 января двое неизвестных украли из дома на улице Папли в Кивиыли сейф, в котором находились 100 евро наличными, золотые украшения и прочие предметы. Причиненный кражей первоначальный ущерб составил 3570 евро.

Из леса увезли горючее

24 января в полицию сообщили, что в Люганузеской волости из стоявшего на лесном объекте экскаватора украли 165 литров дизельного топлива.

Магазинный вор угрожал ножом

25 января в полицию сообщили, что из расположенного на улице Раквере в Нарве магазина 33-летний мужчина украл товаров на 16 евро. Когда работник магазина попытался задержать мужчину, тот стал угрожать ему ножом. Полиция задержала вора.

Предъявила поддельные права

26 января в ходе дорожного надзора на Ахтмеском шоссе в Кохтла-Ярве задержали машину, которой управляла 28-летняя женщина. В ходе проверки водительских прав женщина предъявила международные водительские права, имевшие признаки подделки. Водителя доставили в отделение для дальнейших процессуальных действий.

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