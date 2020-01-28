ОТКЛИК: Озон - это яд, а не сказка

Стоит все-таки иметь в виду, что хотя выходящая в эфир по понедельникам на канале ETV передача об экологии называется "Озон" и в верхнем слое атмосферы, то есть в стратосфере, озон действительно приносит много пользы, в нижнем слое атмосферы озон токсичен.

На домашней странице лаборатории Эстонского центра исследований окружающей среды мы можем прочесть по этому поводу следующее: "Плохой" озон - это загрязнитель воздуха, который встречается в слое атмосферы вблизи земной поверхности. Приземной озон - мощный загрязнитель. Он вреден при вдыхании и может нанести ущерб урожаю на полях, деревьям и прочей растительности. Озон в нижнем слое атмосферы - основной компонент смога".