Ср, 29.01.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

ОТКЛИК: Озон - это яд, а не сказка

Маргус Пенса, доктор биологических наук.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Член Рийгикогу Калле Грюнтал (EKRE) в статье-мнении, опубликованной в "Северном побережье" 23 января, среди прочего упоминает, что разрабатывается технология, предусматривающая выброс в атмосферу озона.

Стоит все-таки иметь в виду, что хотя выходящая в эфир по понедельникам на канале ETV передача об экологии называется "Озон" и в верхнем слое атмосферы, то есть в стратосфере, озон действительно приносит много пользы, в нижнем слое атмосферы озон токсичен.

На домашней странице лаборатории Эстонского центра исследований окружающей среды мы можем прочесть по этому поводу следующее: "Плохой" озон - это загрязнитель воздуха, который встречается в слое атмосферы вблизи земной поверхности. Приземной озон - мощный загрязнитель. Он вреден при вдыхании и может нанести ущерб урожаю на полях, деревьям и прочей растительности. Озон в нижнем слое атмосферы - основной компонент смога".

Следовательно, если только в рамках разрабатываемого технологического решения не планируется установить трубы высотой 20 километров, озонирование принесет больше вреда, чем пользы. Будем надеяться, что в остальной части разрабатываемая технология продумана лучше.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ