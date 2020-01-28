ОТКЛИК: Озон - это яд, а не сказка

Член Рийгикогу Калле Грюнтал (EKRE) в статье-мнении, опубликованной в "Северном побережье" 23 января, среди прочего упоминает, что разрабатывается технология, предусматривающая выброс в атмосферу озона.
Стоит все-таки иметь в виду, что хотя выходящая в эфир по понедельникам на канале ETV передача об экологии называется "Озон" и в верхнем слое атмосферы, то есть в стратосфере, озон действительно приносит много пользы, в нижнем слое атмосферы озон токсичен.
На домашней странице лаборатории Эстонского центра исследований окружающей среды мы можем прочесть по этому поводу следующее: "Плохой" озон - это загрязнитель воздуха, который встречается в слое атмосферы вблизи земной поверхности. Приземной озон - мощный загрязнитель. Он вреден при вдыхании и может нанести ущерб урожаю на полях, деревьям и прочей растительности. Озон в нижнем слое атмосферы - основной компонент смога".
Следовательно, если только в рамках разрабатываемого технологического решения не планируется установить трубы высотой 20 километров, озонирование принесет больше вреда, чем пользы. Будем надеяться, что в остальной части разрабатываемая технология продумана лучше.