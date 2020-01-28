Авели Уусталу смогла оценить преимущество лучших лыжниц мира

На полуторакилометровой трассе женского спринта классическим ходом Уусталу уступила быстрейшей лыжнице в квалификации, россиянке Наталье Непряевой, которая позднее победила и в финале, 31,8 секунды. Это дало ей 68-е место на соревновании с 69 участницами, одна польская лыжница сошла с дистанции. Чтобы пройти квалификацию, пробиться в тридцатку лучших и заработать очки Кубка мира, необходимо было преодолеть дистанцию примерно на 20 секунд быстрее. Авели Уусталу на этом состязании была одной из немногих участниц моложе 20 лет.

Среди спринтов на этапах Кубка мира трасса гонки в Оберстдорфе одна из наиболее протяженных и имеет три тяжелых подъема, поэтому хорошо подходит и лыжникам-дистанционщикам.

По словам тренера Уусталу Тимо Юурсалу, его ученица не перегорела. "Авели начала очень хорошо: на половине дистанции на вершине второго подъема у нее еще был 50-й промежуточный результат. Но на последнем подъеме силы все-таки иссякли, а в конце она совсем просела. Трасса Кубка мира просто настолько тяжелая", - констатировал он.

По словам Юурсалу, позитивно то, что на этом соревновании Уусталу смогла увидеть, где находятся лучшие спортсменки мира. "Если есть желание с ними соперничать, то нужно еще много работать. Это была в большей мере учебная поездка, в ходе которой удалось испытать рутину и атмосферу больших соревнований, которая немного отличается от той, что на состязаниях поменьше".