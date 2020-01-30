МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 30.01-05.02

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 30 января по 5 февраля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 30 января
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов для всей семьи: "Supilinna salaselts". Вход свободный.
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - спектакль "Üleminekuaja inimesed" / "Люди перехода" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Режиссер Михаил Патласов. На сцене: Дан Ершов, Карл Андреас Кальмет, Лийс Линдмаа, Ингрид Маргус, Герт Раудсеп, Лийна Тенносаар. Билеты - 13-16 евро.
Пятница, 31 января
* В малом зале Йыхвиской центральной библиотеки в 13.00 - встреча за чашкой чая с исполнителем авторской песни Георгием Георгиевским "Мы идем по лихолетью к воскрешающей Весне...".
Суббота, 1 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры - танцевальный фестиваль "Koolitants 2020", Ида- и Ляэне-Вирумааский круг: в 12.00 - первый концерт (выступают малыши, 9-14-летние, 16-22-летние), в 18.00 - второй концерт (выступают учащиеся начальных классов, 12-17-летние). Билет - 5 евро (один концерт), дневной билет - 7 евро.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца - телетрансляция большого благодарственного вечера "С миром вперед, Эстония!" из Эстонского национального музея в рамках мероприятий "EV100": 19.00-20.50 - благодарственные речи и концерт, 21.30-23.10 - "Эстония танцует".
Воскресенье, 2 февраля
* В Майдласком народном доме в 14.00 - праздник народного танца "Õitse ja haljenda, kodumaa".
* В клубе "Ору" в 15.00 - зимний концерт "В гостях у Шахерезады" с участием всех творческих коллективов клуба. Информация по тел. 332 2061, 332 2008.
Понедельник, 3 февраля
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки кружева нарвитянки Ольги Кублицкой. Выставка открыта до 28 февраля.
Среда, 5 февраля
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - "Накситралли", детский спектакль Курессаареского театра. Билет - 9 евро.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Тартуский мир, до и после...": встреча с Ивикой Майдре из Синимяэского музея в Вайвара.
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - спектакль "Üleminekuaja inimesed" / "Люди перехода" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Билеты - 13-16 евро.
СПОРТ
Пятница, 31 января
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United" - "Cosmos" (Таллинн).
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - БК "Viimsi/Noto".
Суббота, 1 февраля
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира по русским шашкам шашечного клуба "Into".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, лига мастеров: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "ПСК" (Нарва).
Воскресенье, 2 февраля
* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап Кубка Тойлаской волости по настольному теннису.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Virumaa politsei spordiselts" - "Tööriistamarket"/"Люганузе".
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "SMS Raha" (Виймси).
* В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Los Toros" (Тамсалу) / ТТУ.
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Alexela II" (Силламяэ) - "Narva United II".
Понедельник, 3 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - турнир по волейболу "Põlevkivi volle": "Ojamaa" - "Peamaja".
Среда, 5 февраля
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - БК "Виймси".
РАЗНОЕ
Четверг, 30 января
* В Люганузеском народном доме в 19.00 - Люганузеский танцевальный клуб. На этот раз больше уроков танца. Музыку для танцев исполняют музыканты "KKK" и Мартин Мюллер. Билет - 1 евро, в благодарность музыкантам.
Суббота, 1 февраля
* В Сакаском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Külamees". Билет - 10 евро. Бронирование столиков - тел. 5301 1031, Ренна.
Воскресенье, 2 февраля
* В Йыхви в 18.00 у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника генералу А. Тыниссону - зажжение свечей в ознаменование годовщины Тартуского мира.
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