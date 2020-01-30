СВОДКА ПОЛИЦИИ: Ударил несовершеннолетнюю спутницу жизни
27 января полицию вызвали в квартиру на улице Арусерва в Сомпаской части города Кохтла-Ярве, где 20-летний мужчина ударил свою 17-летнюю спутницу жизни.
Нападение на улице
27 января в полицию сообщили, что возле дома на улице Калеви в Кохтла-Ярве ударили 30-летнего мужчину.
В Ахтме угрожали женщине
27 января в полицию заявили, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 31-летний мужчина угрожал 39-летней женщине.
Пожилого драчуна забрали в полицию
28 января полицию вызвали на улицу Фама в Нарве, где 72-летний мужчина толкнул и ударил 63-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика по подозрению в совершении преступления.
Старик угрожал на улице
28 января в полицию сообщили, что на улице Тиймана в Нарве 81-летний мужчина угрожал 63-летней женщине.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.