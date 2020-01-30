СВОДКА ПОЛИЦИИ: Ударил несовершеннолетнюю спутницу жизни

Нападение на улице

27 января в полицию сообщили, что возле дома на улице Калеви в Кохтла-Ярве ударили 30-летнего мужчину.

В Ахтме угрожали женщине

27 января в полицию заявили, что на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 31-летний мужчина угрожал 39-летней женщине.

Пожилого драчуна забрали в полицию

28 января полицию вызвали на улицу Фама в Нарве, где 72-летний мужчина толкнул и ударил 63-летнего мужчину. Полиция задержала обидчика по подозрению в совершении преступления.

Старик угрожал на улице

28 января в полицию сообщили, что на улице Тиймана в Нарве 81-летний мужчина угрожал 63-летней женщине.

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