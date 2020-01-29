В Люганузе состоятся концерты-секреты

Идея проведения концертов в расположенном в Люганузе доме отдыха "Karukella" пришла его хозяйке Терье Раттур на одном из подобных мероприятий. "Но там секретом было место проведения", - отметила она. Местоположение в Люганузе тайной не является - это гостиная дома отдыха, а вот имена исполнителей покупателям билетов сообщать не будут, хотя, конечно, какие-то намеки сделают, однако не для того, чтобы народ начал наперегонки угадывать исполнителей.

Хозяйка обещает, что приедут известные эстонские артисты и речь идет о качественном "продукте". Музыканты оставят на время свои творческие коллективы и выступать будут только со своим инструментом. Правда, вечера эти будут не только музыкальные, но и разговорные.

Речь идет исключительно об исполнителях-мужчинах. "Тем, кто спросит, почему только мужчины и где же квоты и равновесие, просили передать, что присоединиться к этому интересному формату приглашали как артистов, так и артисток, однако именно представители сильного пола посчитали концепцию концертов-секретов настолько крутой, чтобы согласиться за особенно дружелюбную цену приехать в далекий Люганузе", - пишет в аннотации Раттур.