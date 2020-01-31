В Йыхви начнут учить барберов и планируют открыть барбершоп

Частная школа "Маридель", в январе отметившая свое двадцатилетие и вновь получившая шестилетнюю лицензию на деятельность от Министерства образования и науки, весной открывает новое направление - начнут подготовку барберов. Новая учебная программа получила государственную аккредитацию.
Директор школы "Маридель" Марина Кулькова сказала, что идея не была случайной: специалистов-барберов мало в Эстонии, а спрос есть - это одно из важных направлений в современной индустрии красоты, тем более что в последние годы в моду вновь вошли бороды и усы.