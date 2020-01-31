В Йыхви начнут учить барберов и планируют открыть барбершоп

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Директор школы "Маридель" Марина Кулькова сказала, что идея не была случайной: специалистов-барберов мало в Эстонии, а спрос есть - это одно из важных направлений в современной индустрии красоты, тем более что в последние годы в моду вновь вошли бороды и усы.

- Мужчины заинтересованы в том, чтобы были специальные салоны для них, - рассуждает она. - Барбершоп - это и есть парикмахерская для мужчин, но в ней предлагается больший спектр услуг, чем в обычной - от стрижки волос и оформления бороды до бритья опасной бритвой, возможно даже маникюр и педикюр. В нашем учебном заведении и прежде давали некоторые знания барбер-услуг при подготовке парикмахеров широкого профиля, теперь же будем заниматься более углубленно - программа обучения рассчитана на год.