ОДИН ВОПРОС: Какой сигнал дало общественности Йыхвиское волостное собрание, провалив голосование по предложению о бюджете участия?

- Это лишь подтвердило распространенное мнение, что финансовыми делами Йыхвиской волости заправляет всего один человек, к которому депутаты коалиции ходят согласовывать хоть сколько-нибудь важные вопросы. Никакой демократической автономии и вовлечения жителей, что является причиной составления бюджета участия во многих самоуправлениях, йыхвиской коалиции не надо.

Волостной старейшина Макс Каур, правда, прежде говорил, что он поддерживает составление бюджета участия, однако сама волостная управа решила, что на это хватит 10000 евро. Если мы действительно хотим вовлечь людей и сделать что-нибудь значительное, то это была бы смехотворная сумма. Теперь в бюджете и этого нет.