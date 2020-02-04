СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пришел с ножевым ранением к семейному врачу

Одна пара напала на другую

1 февраля полицию вызвали к развлекательному заведению на улице Мыйза в Нарве, где 18-летняя девушка и 20-летний мужчина ударили 26-летнего мужчину и 25-летнюю женщину. Полиция задержала драчунов в качестве подозреваемых.

Распустивших руки матерей забрали в полицию

31 января в полицию сообщили, что в квартире на улице В. Герасимова в Нарве 39-летняя женщина ударила свою 18-летнюю дочь. Полиция задержала мать в качестве подозреваемой.

В тот же день поступило сообщение, что в квартире на улице Эндла в Кохтла-Ярве 36-летняя женщина причинила боль своей 15-летней дочери. Женщина задержана в качестве подозреваемой.

Задержали за преследование бывшей спутницы жизни

1 февраля возбудили уголовное производство по факту того, что в период с сентября 2019 по февраль 2020 года 31-летний мужчина систематически искал контакта со своей бывшей спутницей жизни, 43-летней женщиной, против воли последней. Мужчина звонил и постоянно присылал женщине сообщения. Также он следил за ней возле многоквартирных домов на улице А. Пушкина в Нарве. Полиция задержала мужчину.

Пешеход на переходе попал под машину

31 января в 18.12 на нерегулируемом пешеходном переходе возле дома №3 на улице Креэнхольми в Нарве 74-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Honda Jazz" сбил пересекавшего проезжую часть 55-летнего мужчину, не имевшего при себе светоотражателя. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

Воры в недостроенном доме

31 января в полицию сообщили, что в период с 25 по 31 января злоумышленники вломились в недостроенный дом в деревне Паулику Йыхвиской волости и украли оттуда пылесос и светильники. Первоначальная оценка ущерба - 3000 евро.

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