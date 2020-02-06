СВОДКА ПОЛИЦИИ: Подняла руку на дочь

Ударил полицейского

4 февраля полицию вызвали в квартиру на улице В. Герасимова в Нарве. Находившийся в квартире агрессивно настроенный 31-летний мужчина ударил 31-летнего полицейского, исполнявшего служебные обязанности. Помощь медиков полицейскому не понадобилась.

В Ахтме ребенок попал под машину

3 февраля в 15.05 возле дома №1 на бульваре Сыпрузе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 52-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "Volkswagen Passat" сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 14-летнюю девочку. Ребенка доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Попытался украсть еду в магазине

4 февраля полицию вызвали в магазин на улице Раквере в Нарве, где 43-летний мужчина украл еду. Когда работники магазина попытались задержать его, он их ударил и оттолкнул. Прибывший на место полицейский патруль задержал мужчину в качестве подозреваемого.

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