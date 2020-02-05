О жизни русского общества Финляндии и многом другом

Полина Копылова родилась в 1976 году в Ленинграде, с 2002 года проживает в столице Финляндии. По образованию тележурналист - закончила Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. В настоящее время - частный предприниматель, специалист по коммуникациям.

Полина публикуется с 16 лет, она автор художественной прозы, стихотворений, авторских колонок, критических заметок и поэтических переводов на русский язык. В настоящее время активно экспериментирует с творческим методом билингвального письма.

Лауреат конкурса переводов, организованного Институтом Финляндии в Санкт-Петербурге, в номинации "Художественная проза" (2005), а также премии журнала "LiteraruS" (2010) и является его постоянным автором. Ее стихи и проза печатались также во многих других изданиях на русском и финском языках. Неоднократно участвовала в поэтических фестивалях, проходивших в Финляндии и Эстонии. Стихи и проза переводились на английский, французский, финский и шведский языки.