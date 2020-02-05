Мошенник подделал купюру с помощью акцизной марки

Михаила (31) отдали под суд по обвинению в том, что в начале прошлого года он со 100-евровой сувенирной купюры удалил признаки сувенирной купюры и, чтобы денежный знак выглядел подлинным, наклеил на то место, где у настоящей купюры находится круглый голографический защитный элемент, акцизную марку, которая представляет собой круглую голограмму.

Затем мужчина нашел в интернете объявление о продаже ложек. Он отправил своего дружка в квартиру в Нарве, тот взял у хозяйки ложки стоимостью 40 евро и расплатился фальшивой купюрой, получив в качестве сдачи 60 евро.

Михаила обвинили также в том, что в ноябре прошлого года он угрожал своей бывшей спутнице жизни расправой и убийством. В числе прочего мужчина грозил плеснуть женщине в лицо кислотой и остричь ее наголо, а один раз, находясь с женщиной в одном помещении, мужчина пообещал ее зарезать.