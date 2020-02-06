ПЕРЕДОВИЦА: Просчет в планировании нового йыхвиского школьного здания?

С одной стороны, здорово, что в городской картинке Йыхви появится новое современное здание. Эстонское государство тоже сможет показать, что вложило в развитие Ида-Вирумаа почти пять миллионов евро, к чему, правда, йыхвиские налогоплательщики должны добавить около 2,4 миллиона евро. Застроенный новыми зданиями образовательный городок на окраине Йыхвиского парка, где уже есть гимназия, детсад и спортхолл, получит достойное пополнение в виде нового здания школы, рядом с которым примерно в это же время должен появиться и стадион.

То, что под снос пойдет школьное здание, на утепление и ремонт фасада которого всего восемь лет назад потратили большое количество общественных средств, конечно, не является образцом разумного хозяйствования, но с этим нужно смириться.

Однако гораздо труднее понять, как на площади в два раза меньше должно уместиться столько же учащихся, сколько сейчас, и будут ли они и учителя хорошо себя чувствовать в такой тесноте. При планировании этого школьного здания, очевидно, ни министерство, ни волостное управление не могли предвидеть, что желание русских семей отдавать своих детей в эстоноязычную основную школу будет расти год от года.