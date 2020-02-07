Пт, 7.02.2020
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Кивиылискую лыжную гору откроют в субботу

Снег на кивиылиской горе производят уже с понедельника.

ФОТО: Кивиылиский приключенческий центр

Приступивший в понедельник к производству снега Кивиылиский приключенческий центр к выходным откроет для лыжников первый склон.

Кивиылиский приключенческий центр начал производить снег сразу же, как пришли морозы. За пять дней с помощью собственных снеговых пушек и арендованной у кохтла-ныммеского шахтного музея пушки удалось произвести столько снега, что его хватило как для участка под подъемником, так и для одного лыжного склона. 

Лыжную гору откроют в субботу в 10.00, и поначалу она будет открыта два дня. "На следующей неделе опять обещают тепло, и мы не уверены, надолго ли хватит этой зимы", - не смог руководитель центра Янек Маар пообещать, что любителям лыжного спорта удастся покататься на горе и в следующие выходные.

На неделе центр будет закрыт. Если снова похолодает, то его опять откроют в следующую пятницу. "Но это мы будем решать уже в текущем порядке", - сказал он. 

Каждый месяц отсутствия сезона означает для центра большой денежный минус, поэтому тут решили сразу же использовать наступившую хоть ненадолго зиму. Вместе с горой откроется и заведение питания в центре.

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