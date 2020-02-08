СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пенсионер сбил пенсионерку
5 февраля около 19.11 на внутридворовой дороге возле дома №9 на бульваре Виру в Силламяэ 74-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "KIA Sportage" наехал на 74-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Обратился в полицию из-за угроз
5 февраля 26-летний мужчина оповестил Йыхвиское отделение полиции, что знакомый угрожал ему уничтожением имущества и причинением вреда здоровью. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Прибыл в Эстонию с поддельной страховкой
5 февраля через Нарвский шоссейный погранпункт на территорию Эстонской Республики въехал грузовой автомобиль с эстонскими номерными знаками. Находившийся за рулем 48-летний мужчина предъявил на проверку поддельный полис дорожного страхования.
Угрожали таксисту
5 февраля 47-летний водитель такси оповестил Нарвское отделение полиции, что в Йыхвиской волости неизвестный клиент потребовал у него деньги. Таксист испугался и отдал угрожавшему 36 евро. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Угрожал охраннику ножом
6 февраля в полицию сообщили, что на улице П. Кереса в Нарве 34-летний мужчина угрожал ножом охраннику магазина. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.