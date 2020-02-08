Сб, 8.02.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пенсионер сбил пенсионерку
5-6 февраля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

5 февраля около 19.11 на внутридворовой дороге возле дома №9 на бульваре Виру в Силламяэ 74-летний мужчина за рулем легкового автомобиля "KIA Sportage" наехал на 74-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Обратился в полицию из-за угроз

5 февраля 26-летний мужчина оповестил Йыхвиское отделение полиции, что знакомый угрожал ему уничтожением имущества и причинением вреда здоровью. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прибыл в Эстонию с поддельной страховкой

5 февраля через Нарвский шоссейный погранпункт на территорию Эстонской Республики въехал грузовой автомобиль с эстонскими номерными знаками. Находившийся за рулем 48-летний мужчина предъявил на проверку поддельный полис дорожного страхования.

Угрожали таксисту

5 февраля 47-летний водитель такси оповестил Нарвское отделение полиции, что в Йыхвиской волости неизвестный клиент потребовал у него деньги. Таксист испугался и отдал угрожавшему 36 евро. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Угрожал охраннику ножом

6 февраля в полицию сообщили, что на улице П. Кереса в Нарве 34-летний мужчина угрожал ножом охраннику магазина. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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