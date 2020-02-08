СВОДКА ПОЛИЦИИ: Пенсионер сбил пенсионерку

Обратился в полицию из-за угроз

5 февраля 26-летний мужчина оповестил Йыхвиское отделение полиции, что знакомый угрожал ему уничтожением имущества и причинением вреда здоровью. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Прибыл в Эстонию с поддельной страховкой

5 февраля через Нарвский шоссейный погранпункт на территорию Эстонской Республики въехал грузовой автомобиль с эстонскими номерными знаками. Находившийся за рулем 48-летний мужчина предъявил на проверку поддельный полис дорожного страхования.

Угрожали таксисту

5 февраля 47-летний водитель такси оповестил Нарвское отделение полиции, что в Йыхвиской волости неизвестный клиент потребовал у него деньги. Таксист испугался и отдал угрожавшему 36 евро. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Угрожал охраннику ножом

6 февраля в полицию сообщили, что на улице П. Кереса в Нарве 34-летний мужчина угрожал ножом охраннику магазина. Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.

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