Два знака отличия

По решению Алутагузеского волостного собрания, волостных знаков отличия нынче удостоятся Мария Минхоф за большой вклад в воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, а также Анне Нургамаа за выдающуюся и активную деятельность по организации природоохранной деятельности и развитию краеведения в алутагузеском регионе.
К знаку отличия прилагается премия в 300 евро.
Первого волостного знака отличия удостоился в прошлом году Роберт Нагель, инициировавший и претворивший в жизнь идею памятника алутагузеским борцам за свободу, установленного в Ийзаку к 100-й годовщине Эстонской Республики.