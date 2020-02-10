Вт, 11.02.2020
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд

Два знака отличия

Анне Нургамаа.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

По решению Алутагузеского волостного собрания, волостных знаков отличия нынче удостоятся Мария Минхоф за большой вклад в воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, а также Анне Нургамаа за выдающуюся и активную деятельность по организации природоохранной деятельности и развитию краеведения в алутагузеском регионе.

К знаку отличия прилагается премия в 300 евро.  

Первого волостного знака отличия удостоился в прошлом году Роберт Нагель, инициировавший и претворивший в жизнь идею памятника алутагузеским борцам за свободу, установленного в Ийзаку к 100-й годовщине Эстонской Республики.

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