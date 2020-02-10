Два знака отличия

По решению Алутагузеского волостного собрания, волостных знаков отличия нынче удостоятся Мария Минхоф за большой вклад в воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, а также Анне Нургамаа за выдающуюся и активную деятельность по организации природоохранной деятельности и развитию краеведения в алутагузеском регионе.