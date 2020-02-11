Женщина, напавшая с ножом на председателя товарищества, получила условное наказание

Вируский уездный суд приговорил к условному лишению свободы на семь месяцев женщину, которая осенью прошлого года напала с ножом на председателя квартирного товарищества своего дома.
Конфликт произошел 2 октября прошлого года в подъезде дома на улице Арусерва в Сомпаской части города Кохтла-Ярве. В ходе вербальной ссоры Лариса (57) зашла в свою квартиру и вернулась с ножом длиной 30-40 см, которым стала размахивать в направлении 46-летнего мужчины. В результате ножевых ударов председатель товарищества получил легкие резаные раны в области шеи и лица, а также рану длиной 5 см во внутренней части правого предплечья.
В ходе согласительного производства Лариса признала себя виновной и суд приговорил ее к семи месяцам условного лишения свободы с годичным испытательным сроком. Из наказания вычли два дня, которые после случившегося женщина провела в арестантском доме. Кроме того, она должна покрыть процессуальные расходы в размере 555 евро.