Люганузеский советник по образованию не ответил на вопросы о школьном транспорте

Канцлер права отправила Люганузеской волости докладную записку, в которой попросила уделить больше внимания организации транспорта для детей, живущих в районе Пуртсе, и упрекнула самоуправление за то, что оно не потрудилось ответить на запросы людей.
Жители Люганузеской волости, которые долгое время борются за улучшение организации транспорта для детей, которые ездят из района Пуртсе в школу в Кивиыли, направили волости несколько обращений, на которые советник по образованию как ответственное лицо вовремя не ответил.