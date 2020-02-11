Люганузеский советник по образованию не ответил на вопросы о школьном транспорте

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Жители Люганузеской волости, которые долгое время борются за улучшение организации транспорта для детей, которые ездят из района Пуртсе в школу в Кивиыли, направили волости несколько обращений, на которые советник по образованию как ответственное лицо вовремя не ответил.

"Я понимаю, что после административной реформы в Люганузеской волости необходимо заняться упорядочением школьной и транспортной сети и это потребует времени. Тем не менее при ответе на докладные записки и ходатайства о разъяснении, касающиеся школьного транспорта, необходимо соблюдать Закон об ответах на докладные записки и ходатайства о разъяснении и о подаче коллективного обращения. Считаю, что Люганузеское волостное управление при ответе на обращения заявителей не соблюло этот закон", - значится в обращении канцлера права.