МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.02-20.02

КУЛЬТУРА

Четверг, 13 февраля

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: "Мандарины". Вход свободный.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Венского симфонического фестивального оркестра Штрауса. Билет - 18-63 евро.

* В концертном доме "Geneva" (Нарва) в 19.00 - комедия "Муж в рассрочку" по пьесе Михаила Задорнова "Последняя попытка". В ролях: Александр Балуев, Лидия Вележева, Светлана Бельская. Билеты - 17,50-34,50 евро.

Пятница, 14 февраля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "И это все она", спектакль НКО "Театр ЯРГ".

Суббота, 15 февраля

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - творческая встреча с художником Любовью Ковалевской.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "По щучьему велению", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 13.00 - Роман Борщ и его шоу чудес. Билет - 8,50-16,50 евро.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 14.00 в рамках программы "2020 год - год эстонских народных сказаний" - "По следам Калевипоэга"; ведущий Виктор Месилане.

* В Ахтмеской школе искусств - III День фортепиано, организованный в сотрудничестве с Эстонским союзом пианистов. В нем участвуют ученики школ искусств Кохтла-Ярве, а также музыкальных школ Йыхви, Нарвы и Ийзаку. Для встреч пианистов организаторы каждый год выбирают новую музыкальную школу, в этом году это Ахтмеская школа искусств. Мастер-классы для учеников и их наставников проведут выдающиеся эстонские пианисты и педагоги Стен Лассманн, Аге Юурикас и Ральф Тааль. В 15.00 состоится концерт, в котором выступят учащиеся школ и именитые гости. Вход для всех свободный.

* В концертном доме "Geneva" (Нарва) в 17.00 - концерт лауреатов XIII Международного Шопеновского конкурса. Билет - 3,50-5,50 евро.

Воскресенье, 16 февраля

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - танцевальный фестиваль-конкурс "Танцуй, кроха!". Вход свободный.

* В Тойласком общественном доме в 14.00 - встреча с Катрин Карисма. Вход свободный. Открыто кафе.

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - Ида-Вирумааский день женских групп народного танца. Гость-сюрприз. Вход свободный.

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - балет "Щелкунчик". Билет - 10,50-25,50 евро.

Понедельник, 17 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 10.00, 12.00 и 13.30 - детский день "Сделаем музыку сами". Билет - 6 евро.

* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Garaaž", спектакль "Vana Baskini teatеr". Билеты в продаже на месте за час до начала спектакля.

Вторник, 18 февраля

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "В каменном королевстве": в гостях гид-натуралист, камневед Энн Кяйсс; открытие выставки камней.

* В малом зале Йыхвиской центральной библиотеки в 17.30 - презентация книги Аймара Кулдвере "Viru jalaväepataljon 1917-1940".

Среда, 19 февраля

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - комедия "Роковое наследство". Билет - 17-35 евро.

Четверг, 20 февраля

* В Вокаском народном доме в 18.30 - "Priiuse hommikul", концерт Эстонского национального мужского хора, дирижер Микк Юлеоя. Вход свободный.