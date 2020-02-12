МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 13.02-20.02

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 13 по 20 февраля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 13 февраля
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: "Мандарины". Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт Венского симфонического фестивального оркестра Штрауса. Билет - 18-63 евро.
* В концертном доме "Geneva" (Нарва) в 19.00 - комедия "Муж в рассрочку" по пьесе Михаила Задорнова "Последняя попытка". В ролях: Александр Балуев, Лидия Вележева, Светлана Бельская. Билеты - 17,50-34,50 евро.
Пятница, 14 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "И это все она", спектакль НКО "Театр ЯРГ".
Суббота, 15 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - творческая встреча с художником Любовью Ковалевской.
* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "По щучьему велению", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 13.00 - Роман Борщ и его шоу чудес. Билет - 8,50-16,50 евро.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 14.00 в рамках программы "2020 год - год эстонских народных сказаний" - "По следам Калевипоэга"; ведущий Виктор Месилане.
* В Ахтмеской школе искусств - III День фортепиано, организованный в сотрудничестве с Эстонским союзом пианистов. В нем участвуют ученики школ искусств Кохтла-Ярве, а также музыкальных школ Йыхви, Нарвы и Ийзаку. Для встреч пианистов организаторы каждый год выбирают новую музыкальную школу, в этом году это Ахтмеская школа искусств. Мастер-классы для учеников и их наставников проведут выдающиеся эстонские пианисты и педагоги Стен Лассманн, Аге Юурикас и Ральф Тааль. В 15.00 состоится концерт, в котором выступят учащиеся школ и именитые гости. Вход для всех свободный.
* В концертном доме "Geneva" (Нарва) в 17.00 - концерт лауреатов XIII Международного Шопеновского конкурса. Билет - 3,50-5,50 евро.
Воскресенье, 16 февраля
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - танцевальный фестиваль-конкурс "Танцуй, кроха!". Вход свободный.
* В Тойласком общественном доме в 14.00 - встреча с Катрин Карисма. Вход свободный. Открыто кафе.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - Ида-Вирумааский день женских групп народного танца. Гость-сюрприз. Вход свободный.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - балет "Щелкунчик". Билет - 10,50-25,50 евро.
Понедельник, 17 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 10.00, 12.00 и 13.30 - детский день "Сделаем музыку сами". Билет - 6 евро.
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - "Garaaž", спектакль "Vana Baskini teatеr". Билеты в продаже на месте за час до начала спектакля.
Вторник, 18 февраля
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "В каменном королевстве": в гостях гид-натуралист, камневед Энн Кяйсс; открытие выставки камней.
* В малом зале Йыхвиской центральной библиотеки в 17.30 - презентация книги Аймара Кулдвере "Viru jalaväepataljon 1917-1940".
Среда, 19 февраля
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - комедия "Роковое наследство". Билет - 17-35 евро.
Четверг, 20 февраля
* В Вокаском народном доме в 18.30 - "Priiuse hommikul", концерт Эстонского национального мужского хора, дирижер Микк Юлеоя. Вход свободный.
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - "Я ветер", совместная постановка Пайдеского театра и "Vaba Lava" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Билет - 11-15 евро.
СПОРТ
Пятница, 14 февраля
* В йыхвиском пабе "Vanameistri pub" в 18.30 - вечер дартса.
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "G4S Noorteliiga".
Суббота, 15 февраля
* В Алутагузеском спортцентре в 8.00 - старт похода "Jäärebane 42". Информация: www.nipernaadi.ee.
* В Кюттейыу в 10.00 - старт похода к недрам земли. Информация: www.minest.ee.
* В бассейне силламяэского спорткомплекса "Калев" в 11.30 - соревнование по плаванию "Стайер-2020".
* В Ийзакуской гимназии в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Iisaku"/RHKK - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Викинг" (Таллинн).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "ПСК" (Нарва) - "Välk 494" (Тарту).
Воскресенье, 16 февраля
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - Ийзакуская викторина.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Tööriistamarket"/"Lüganuse" - "Jõhvi kossutiim".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Säde" (Тарту).
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику; второй этап.
* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: СШ "Энергия" (Нарва) - БК "Pühajõe".
Понедельник, 17 февраля
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - турнир по волейболу "Põlevkivi volle": "Нарва" - "Оямаа".
Четверг, 20 февраля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 17-й сезон, 4-й круг.
РАЗНОЕ
Пятница, 14 февраля
* В Йыхвиской гимназии в 18.30 - День друга: Genka и Пауль Оя. Дискотека. Ждут всех. Вход свободный.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 20.00 - вечер караоке в честь Дня друга. Вечер ведет Гуннар Лохо. С 20.00 до 01.00 - караоке, затем - дискотека. Вход - 5 евро.
Суббота, 15 февраля
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов, посвященный 90-летию Уно Лоопа. Гостья - Сийри Кянд (Таллинн). Дополнительная информация по тел. 5858 7381, Хели Вяхк.
* В клубе "Ахтме" в 19.00 - вечер отдыха для взрослых. Билет - 13 евро. Билеты ТОЛЬКО по предварительному бронированию! Информация по тел. 5668 4792, 332 2061.
Вторник, 18 февраля
* В Пюссиском Доме культуры в 17.30 - вечер природы "Püssi paisu ja Purtse jõe tulevik". Участие бесплатное.
Среда, 19 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская папье-маше.
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