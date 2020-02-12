В жизни за все приходится платить

В то, что деньги автоматически делают человека счастливым, свято верит тот, у кого их нет. Недолго радовались герой пьесы и многочисленное семейство крупного предпринимателя внезапно свалившемуся наследству: оказалось, что чемоданы с хрустящими купюрами и крупные счета в банке несут серьезные проблемы. Неразрешенные давние истории заставляют героев распутывать цепь событий прошлых лет.

Бизнесмен оставил вдове и двоим сыновьям весьма крупную сумму, но в завещании фигурирует еще одна персона. Почему половина состояния отходит к никому не известной племяннице младшего брата, с которым покойный даже не общался? На родственницу начинается охота. Никто, ни супруга почившего бизнесмена, в роли которой мы увидим Веру Алентову, ни его сыновья, а в особенности старший (Сергей Астахов), не хотят делиться.

Лихо закрученный сюжет, стремительное развитие событий - все это с самого начала увлекает зрителя и держит до конца спектакля. Великолепная игра Сергея Астахова ("Хиромант", "Есенин", "Бомж" и пр.), Дарьи Поверенновой ("Меч", "Глухарь", "Самара-2" и пр.) никого равнодушным не оставит. А участие в спектакле народной артистки России, лауреата премии "Оскар" Американской киноакадемии Веры Алентовой ("Москва слезам не верит", "Зависть богов", "И все-таки я люблю", "Ширли-мырли") превращает спектакль в театральное событие.