На фестиваль "Танцуй, кроха!" ждут 400 участников

Фестиваль проводит Ида-Вирумааский союз учителей танцев, объединяющий руководителей танцевальных коллективов и хореографов из разных городов региона. Его председатель Татьяна Тульская констатирует, что популярность этого мероприятия с каждым годом растет и на этот раз количественный рекорд снова будет побит: участников должно приехать почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, - 12 коллективов и около 400 танцоров.

В Ида-Вирумааском союзе учителей танцев около 20 хореографов, но фестиваль открыт для всех, поэтому организаторы с радостью встречают гостей. Танцующие крохи приезжают даже из столицы - в этом году третий раз покажет свое искусство таллиннский ансамбль "Арабеск", ждут и новый коллектив "Этюд".

- Идея не просто прижилась, с каждым годом фестиваль развивается - присоединяются новые города и коллективы, - делится радостью Татьяна. - Поэтому мы вновь пополнили список конкурсных номинаций - выделили возрастную группу от трех до четырех лет.

Привлекают участников не только хорошая организация конкурса и красивое место, где он проводится, но и то, что конкурсов для малышей в нашей стране почти нет, а родители стараются приводить своих детей в танцевальные кружки уже с самого раннего возраста, особенно девочек. Малышам хочется выступать, а их наставники уверены, что опыт выступления на большой сцене нужен и важен.

Зрители тоже давно оценили этот необычный концерт - где еще можно увидеть детскую непосредственность и обаяние в таком количестве? Завсегдатаи не сомневаются: заряд позитива обеспечен.