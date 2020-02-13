ПЕРЕДОВИЦА: Взлет гадкого утенка

Кто бы мог предположить, что за последние два года туризм в Ида-Вирумаа рос быстрее всего в Эстонии? По числу ночевок наш уезд занимает четвертое место, наступая на пятки Тартумаа. Его, разумеется, опережают столица летнего отдыха и спа Пярну(маа) и туристическая Мекка Таллинн (Харьюмаа).
Однако не будем забывать, какой была ситуация с нашим туризмом еще 10-15 лет назад. В 1990-х годах, когда местная промышленность переживала потрясения и крах, власти уезда увидели альтернативу в развитии туризма. Перенимать опыт ездили в разные страны, однако в самом уезде многие не верили в успех этой отрасли. Зато в него верила группа энтузиастов, которая начала вкладываться в местный туризм.
В Ида-Вирумаа создан очень эффективный туристический кластер, то есть сеть сотрудничества самоуправлений и предпринимателей в сфере туризма, где идет реальная совместная работа. Развивающие туризм из других регионов приезжают сюда подивиться на это.
Курьезно то, что большая часть нашего успеха в туризме была связана с имиджевой проблемой уезда. Эта тема глубоко затронула людей, которые проделали очень большую работу и для улучшения имиджа Ида-Вирумаа, что напрямую связано с развитием туризма.
Конечно, туризм - это не панацея, которая принесет нам богатство и процветание. Наряду с тем, что туристы приносят деньги, приходится констатировать, что, например, в гостиничном деле и организации питания уровень зарплат, скорее, низкий. Но развитие туризма может оказать положительное влияние и на прочие секторы помимо размещения и обслуживания. К примеру, цены на недвижимость, которые сейчас доставляют Ида-Вирумаа немало проблем.