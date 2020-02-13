ПЕРЕДОВИЦА: Взлет гадкого утенка

Однако не будем забывать, какой была ситуация с нашим туризмом еще 10-15 лет назад. В 1990-х годах, когда местная промышленность переживала потрясения и крах, власти уезда увидели альтернативу в развитии туризма. Перенимать опыт ездили в разные страны, однако в самом уезде многие не верили в успех этой отрасли. Зато в него верила группа энтузиастов, которая начала вкладываться в местный туризм.

В Ида-Вирумаа создан очень эффективный туристический кластер, то есть сеть сотрудничества самоуправлений и предпринимателей в сфере туризма, где идет реальная совместная работа. Развивающие туризм из других регионов приезжают сюда подивиться на это.

Курьезно то, что большая часть нашего успеха в туризме была связана с имиджевой проблемой уезда. Эта тема глубоко затронула людей, которые проделали очень большую работу и для улучшения имиджа Ида-Вирумаа, что напрямую связано с развитием туризма.