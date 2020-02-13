Шопеновский конкурс в Нарве: всего два участника из Эстонии

История нарвского Шопеновского конкурса берет начало в 1997 году, когда по инициативе посла Польши в Эстонии Якуба Волансевича прошло состязание юных пианистов, учащихся музыкальных школ Эстонии. Спустя два года конкурс обрел международный статус, в нем приняли участие молодые музыканты стран Балтийского моря. С 2002 года Шопеновский конкурс входит в состав Европейского союза молодежных музыкальных конкурсов (EMCY) и проводится один раз в два года.

В нынешнем году в конкурсе, начавшемся 9 февраля, принимают участие 35 юных пианистов в трех возрастных категориях из Эстонии, России, Польши, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Швейцарии, Германии, Литвы, Финляндии. Причем из Эстонии в этот раз всего два участника, тогда как, например, из России - 16.

Как рассказали в оргкомитете, в течение первой половины конкурсной недели в Нарвской музыкальной школе проходили прослушивания участников, а последний третий тур - с участием Нарвского симфонического оркестра - состоится 14 февраля в нарвском концертном доме "Женева".

С приветственным словом к конкурсантам обратился президент EMCY Пол Шолер, который среди прочего отметил: "В течение пятидесяти лет с момента своего основания Европейский союз молодежных музыкальных конкурсов отстаивает музыкальное совершенство, продвигая молодежное и европейское сотрудничество. Один лауреат Международного конкурса имени Фредерика Шопена получит приз EMCY, который состоит из онлайн-профиля на сайте www.emcy.org и возможности продвижения в международных проектах".

Для участников также организованы экскурсии, мастер-классы членов жюри, круглый стол.

13 февраля конкурсанты дают концерт в камерном зале Йыхвиского концертного дома, начало в 17.00.

В субботу, 15 февраля в 12.00 начнется награждение победителей конкурса, а в 17.00 - заключительный концерт в концертном зале "Женева". Обладатель Гран-при, три лучших лауреата, а также их педагоги получат дипломы, денежные премии, подарки от спонсоров. Также планируется присудить специальные дипломы и специальные призы от Нарвской горуправы и других поддерживающих организаций.

Если в былые годы самые весомые, четырехзначные денежные премии и дорогие подарки лучшим юным пианистам и их учителям вручал лично генеральный спонсор - немецкий бизнесмен польского происхождения Мирослав Пеньковский, чьи предприятия работают и в Нарве, то в контексте нынешнего конкурса это имя не упоминается: у эстонских предприятий Пеньковского давние финансовые затруднения, налоговые долги исчисляются уже миллионами.