Кохтла-Ярве намерен изменить названия остановок

Кохтла-Ярвеское горуправление опубликовало на городском сайте уведомление о планируемом изменении названий трех остановок общественного транспорта, что связано с Законом о географических названиях местности.
В Ахтмеской части вместо остановки "Puru haigla" будет "Keskhaigla", а "Puru polikliinik" предлагают изменить на "Tervise". В Ярвеской части вместо "Polikliinik" будет "Ravi".
Обоснованные замечания и предложения горожан по поводу планируемых изменений ждут в горуправлении до 28 февраля 2020 года.