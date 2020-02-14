Сб, 15.02.2020
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Кохтла-Ярве намерен изменить названия остановок

Автобусы. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление опубликовало на городском сайте уведомление о планируемом изменении названий трех остановок общественного транспорта, что связано с Законом о географических названиях местности.

В Ахтмеской части вместо остановки "Puru haigla" будет "Keskhaigla", а "Puru polikliinik" предлагают изменить на "Tervise". В Ярвеской части вместо "Polikliinik" будет "Ravi".

Обоснованные замечания и предложения горожан по поводу планируемых изменений ждут в горуправлении до 28 февраля 2020 года.

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