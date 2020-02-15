СВОДКА ПОЛИЦИИ: Полиция задержала ударившую отца девочку

Дочь пожаловалась на побои от матери

11 февраля в Нарвское отделение полиции доставили девятилетнюю девочку, которая сообщила, что ее ударила мать. Ребенка отвезли в больницу для осмотра и позднее передали отцу. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Конфликты между матерями и детьми дошли до полиции

13 февраля полиция получила вызов в квартиру по улице Йоала в Нарве, где произошел конфликт между 14-летней дочерью и 35-летней матерью.

В этот же день было начато уголовное производство, так как 12 февраля 14-летний мальчик сообщил, что в квартире по бульвару Тооме в Ахтме его ударила 43-летняя мать.

13 февраля в полицию сообщили, что в квартире по улице Уускюла в Нарве 48-летний мужчина причинил боль своей 74-летней матери. Мужчина ушел до прибытия полиции.

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