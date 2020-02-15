Сб, 15.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Полиция задержала ударившую отца девочку
11-13 февраля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

12 февраля полицию вызвали в квартиру на улице Партизани в Нарве, где 15-летняя девочка ударила своего 45-летнего отца. Полиция задержала драчунью.

Дочь пожаловалась на побои от матери

11 февраля в Нарвское отделение полиции доставили девятилетнюю девочку, которая сообщила, что ее ударила мать. Ребенка отвезли в больницу для осмотра и позднее передали отцу. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

Конфликты между матерями и детьми дошли до полиции 

13 февраля полиция получила вызов в квартиру по улице Йоала в Нарве, где произошел конфликт между 14-летней дочерью и 35-летней матерью.

В этот же день было начато уголовное производство, так как 12 февраля 14-летний мальчик сообщил, что в квартире по бульвару Тооме в Ахтме его ударила 43-летняя мать.

13 февраля в полицию сообщили, что в квартире по улице Уускюла в Нарве 48-летний мужчина причинил боль своей 74-летней матери. Мужчина ушел до прибытия полиции. 

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ