Скромное обаяние слухов

Недавно на улице в Йыхви одна дама в возрасте ухватила меня за пуговицу и спросила: "Майт Сепп, почему вы в последнее время так редко пишете в "Северное побережье"? В ответ на столь неожиданное проявление внимания я сумел только смущенно покраснеть и пробормотать: "Да вроде как не о чем писать…".
И действительно, даже скромный коммунальный политик быстро учится немногословности, ведь сегодняшний оскорбляемый завтра может стать соратником по коалиции и большим другом. К сожалению, случается и наоборот: тот, кто клялся в вечной верности, через неделю может сделать вид, будто вы никогда не строили никаких планов на сотрудничество.
Конечно, очень хотелось бы написать о летней попытке властного переворота, когда мы попытались сделать старейшиной Йыхвиской волости Андреса Яадла. В этой афере, что тут скрывать, было множество смешных, если не сказать абсурдных, сцен, поскольку в какой-то момент ситуация выглядела так, что мы начали бы исправлять ошибки Мартина Репинского под руководством Мартина Репинского. Но, как обнаружилось в итоге, Репинский все-таки остался на своем уровне, который я не стану конкретизировать эпитетами или прилагательными, потому что у меня нет ни времени, ни денег ходить по судам, если он вдруг оскорбится.
У меня пару раз спрашивали, мол, как вы вообще могли поверить Репинскому. Опять-таки - что на это ответить? Утопающий за соломинку хватается? На самом деле он обладает некоторой харизмой и, очевидно, природным умением говорить то, что человеку хочется услышать. Так что если заглушить у себя в голове вой предупреждающих сирен, проигнорировать мигающие огни и слушать его с раскрытым ртом, то да, кажется, что он говорит совершенно правильные вещи.
История учит, что если покупать лояльность за зарплаты и замещать должности на основании послушности, а не способностей, то рано или поздно неизбежно грянет гром.
Одна из своеобразных сторон жизни политика заключается в том, что до него доходит очень много слухов. Слухи есть слухи. Разумеется, к ним нельзя относиться всерьез и уж тем более распространять в прессе. Однако когда видишь, как некий депутат голосует в волостном собрании, и припоминаешь злые слухи о том, что его фирма балансирует на грани банкротства, то неизбежно начинаешь думать, что в сведениях информагентства "Бабки в Бане Говорили" может быть доля истины.
Супружеская драма Репинских тоже обсуждалась за чашкой кофе в волостном собрании за несколько месяцев до того, как эту тему подхватила пресса. Вы знаете, как это бывает: маленький городок, люди замечают, что один мужчина ведет себя на вечеринках так, как будто не давал недавно клятв под золотыми куполами и перед святым крестом. И гляди, вот так сюрприз: слухи, ходившие среди людей, знакомых с ночной жизнью Йыхви, оказались правдой.
Последний слух, который окольными путями дошел до оппозиции, касается одного собрания на берегу Чудского озера, где один известный, но желающий оставаться в тени политик заявил об уходе и объявил среди адептов конкурс, чтобы найти своего наместника.
Подобный трюк проворачивали многие великие вожди. Например, Иван Грозный, который в 1575 году сделал великим князем всея Руси и царем Симеона Бекбулатовича. Через год Грозный по "просьбе народа" вернулся на трон.
Обычно такой странный маневр делают по двум причинам. Во-первых, чтобы увидеть, кто останется преданным старому бате, а кто начнет проталкиваться вперед, на ведущую позицию. Последних в таком случае удобно всем скопом укоротить на голову.
Во-вторых, в тени нового руководителя удобно совершать пакости, чтобы затем в нужный момент прийти и спасти народ, снеся "плохому лидеру" голову с плеч: "Видите, какие только беды не случаются, когда я за вами не присматриваю".
Ну да; так или иначе, согласно дошедшему до нас слуху, несколько человек, которым предложили место нового руководителя избирательного союза, очевидно, внимательно слушали учителя на уроках истории в школе и сделали необходимые для дальнейшей жизни выводы. И вежливо отказались от трона. Только одному из них, кто уже и так расхаживает по волостной управе, раздувшись от гордости, предложение вскружило голову, и он заглотил крючок. В любом случае, грустно, очень грустно, когда люди в детстве не придают важности истории.
Посмотрим, сколько правды в этой странной истории, наверняка искаженной от передачи по испорченному телефону. Так или иначе, из противоположного лагеря доносится какое-то странное кряхтение и сопение. Одни как будто не хотят, а другие вроде бы не могут. Или как там происходит формирование революционной ситуации?
Как бы то ни было, в ближайшее время в Йыхви полетят головы, ведь нужны козлы отпущения, а выборы приближаются. Что тут скажешь; история учит, что если покупать лояльность за зарплаты и замещать должности на основании послушности, а не способностей, то рано или поздно неизбежно грянет гром.
Ведь люди, как известно, завистливы. Очень завистливы.