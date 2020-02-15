Скромное обаяние слухов

И действительно, даже скромный коммунальный политик быстро учится немногословности, ведь сегодняшний оскорбляемый завтра может стать соратником по коалиции и большим другом. К сожалению, случается и наоборот: тот, кто клялся в вечной верности, через неделю может сделать вид, будто вы никогда не строили никаких планов на сотрудничество.

Конечно, очень хотелось бы написать о летней попытке властного переворота, когда мы попытались сделать старейшиной Йыхвиской волости Андреса Яадла. В этой афере, что тут скрывать, было множество смешных, если не сказать абсурдных, сцен, поскольку в какой-то момент ситуация выглядела так, что мы начали бы исправлять ошибки Мартина Репинского под руководством Мартина Репинского. Но, как обнаружилось в итоге, Репинский все-таки остался на своем уровне, который я не стану конкретизировать эпитетами или прилагательными, потому что у меня нет ни времени, ни денег ходить по судам, если он вдруг оскорбится.

У меня пару раз спрашивали, мол, как вы вообще могли поверить Репинскому. Опять-таки - что на это ответить? Утопающий за соломинку хватается? На самом деле он обладает некоторой харизмой и, очевидно, природным умением говорить то, что человеку хочется услышать. Так что если заглушить у себя в голове вой предупреждающих сирен, проигнорировать мигающие огни и слушать его с раскрытым ртом, то да, кажется, что он говорит совершенно правильные вещи.

История учит, что если покупать лояльность за зарплаты и замещать должности на основании послушности, а не способностей, то рано или поздно неизбежно грянет гром.

Одна из своеобразных сторон жизни политика заключается в том, что до него доходит очень много слухов. Слухи есть слухи. Разумеется, к ним нельзя относиться всерьез и уж тем более распространять в прессе. Однако когда видишь, как некий депутат голосует в волостном собрании, и припоминаешь злые слухи о том, что его фирма балансирует на грани банкротства, то неизбежно начинаешь думать, что в сведениях информагентства "Бабки в Бане Говорили" может быть доля истины.

Супружеская драма Репинских тоже обсуждалась за чашкой кофе в волостном собрании за несколько месяцев до того, как эту тему подхватила пресса. Вы знаете, как это бывает: маленький городок, люди замечают, что один мужчина ведет себя на вечеринках так, как будто не давал недавно клятв под золотыми куполами и перед святым крестом. И гляди, вот так сюрприз: слухи, ходившие среди людей, знакомых с ночной жизнью Йыхви, оказались правдой.

Последний слух, который окольными путями дошел до оппозиции, касается одного собрания на берегу Чудского озера, где один известный, но желающий оставаться в тени политик заявил об уходе и объявил среди адептов конкурс, чтобы найти своего наместника.