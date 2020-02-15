"Напротив неба" - стихотворные зарисовки о мгновениях жизни

Во вторник в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки состоялась презентация первого сборника стихов поэтессы из Кохтла-Ярве Аллы Барлиновой "Напротив неба". Вечер подарил собравшимся множество приятных эмоций и романтическое настроение.
Кохтлаярвеска Алла Барлинова пишет почти два десятка лет, а толчком к стихотворному творчеству называет знакомство с местным клубом поэтов "Сивилла", в который она заглянула 19 лет назад. Позже это творческое сообщество переросло в объединение литераторов Ида-Вирумаа "Русское слово", одним из активных членов которого является Алла.