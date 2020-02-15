Сб, 15.02.2020
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"Напротив неба" - стихотворные зарисовки о мгновениях жизни

Стихи и песни рождаются только у неравнодушных людей, каковыми и являются Алла Барлинова и Илья Масляков.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Во вторник в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки состоялась презентация первого сборника стихов поэтессы из Кохтла-Ярве Аллы Барлиновой "Напротив неба". Вечер подарил собравшимся множество приятных эмоций и романтическое настроение.

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Кохтлаярвеска Алла Барлинова пишет почти два десятка лет, а толчком к стихотворному творчеству называет знакомство с местным клубом поэтов "Сивилла", в который она заглянула 19 лет назад. Позже это творческое сообщество переросло в объединение литераторов Ида-Вирумаа "Русское слово", одним из активных членов которого является Алла.

Несмотря на то, что ее поэтические творения нередко можно услышать на разных региональных мероприятиях, постоянно публикуются на тематических интернет-сайтах, печатались в разных сборниках, в том числе и за рубежом, удостаивались признания на конкурсах, "Напротив неба" - ее первый персональный сборник и это стало огромным событием в ее жизни. 

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