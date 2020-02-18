Повторяющийся, но со временем убывающий вызов российских телеканалов

Что делать с ПБК? С таким же постоянством, как за зимой приходит весна, эстонский публичный мыслеобмен возвращается к этому вопросу. На этот раз - из-за расследования, которое, начавшись в Латвии, привело к обыску в офисе фирмы-владельца ПБК в Эстонии. Но если поводы для споров о российских телеканалах всегда разные, то предлагаемые решения почти всегда одинаковые.

Большинство людей в Эстонии не смотрят адаптированный для балтийского рынка продукт российской телестанции "Первый канал" под названием ПБК. Более того, в последние годы ПБК уступает даже родственному каналу "РТР-Планета" и рыночная доля его зрителей остается между четырьмя-пятью процентами. В Латвии ПБК смотрят более семи процентов зрителей, что тоже не ахти сколько по сравнению с былыми периодами пиков популярности.

Можно найти разные объяснения тому, почему сократилась аудитория ПБК как в Эстонии, так и в Латвии. Роль телевидения как развлекателя снижается в принципе, и со сменой поколений эта тенденция ускоряется. Свое дело сделал, конечно, и способ, каким Кремль перераспределил роли двух главных телеканалов государства.

В то же время ПБК все же важнее в Эстонии, чем РТР, ведь он предлагает наряду с производимыми в Москве программами местные, создаваемые в Таллинне передачи, в том числе новостные. Это связывает ПБК с нашим инфопространством и оказывает влияние на здешнюю политику. В свое время ПБК сделал Нила Ушакова "неоднократным" и популярным мэром Риги, да и поддержка Эдгара Сависаара и Центристской партии со стороны русскоязычного избирателя Эстонии явно никогда не выросла бы настолько сильно без благосклонного отношения к ним со стороны ПБК.

В Латвии и Литве, в отличие от Эстонии, российские телеканалы неоднократно снимали с эфира из-за их пропагандистского содержания. Говорят, что в Латвии этим добились лишь того, что ПБК сам мониторит передаваемые из Москвы программы, которые выходят теперь в эфир с двухчасовым опозданием, то есть теперь может для профилактики не пускать в эфир угрожающее санкциями содержание.

Своими новостями ПБК связывает себя с нашим информационным пространством и оказывает влияние на здешнюю политику.

В Эстонии во все времена и при всех правительствах существовала более-менее единодушная точка зрения, что всяческое ограничение медийных каналов вследствие их содержания в мирное время малорезультативно и угрожает открытием ящика Пандоры. В политическом смысле это простое, уверенное и жизнеспособное решение.