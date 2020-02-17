В доме торговли "Prestone" во вторник откроет двери "A1000 Market"

Арендовавшее год назад дом торговли "Prestone" ТОО "A1M" открывает во вторник расположенную на первом этаже здания часть магазина дешевых товаров; открытие второго этажа намечено на май.
- Как раз занимаюсь строительством - стою на лестнице с молотком в руках, - смеялся член правления ТОО "A1M" Тармо Лауринг, отвечая в понедельник по телефону в первой половине дня. - Завтра в девять откроем двери - магазин готов.
Торжественной церемонии перерезания ленточки эта фирма не устраивала на открытии ни одного из магазинов.
- Мы спокойно открываем двери, тогда работники смогут успешно и без стресса вжиться; рекламу мы успеем сделать и позднее.
Начнут на одном этаже
Поначалу откроют только первый этаж, второй планируют открыть в мае.
- Первый этаж получился классным, бытовую химию и продукты - все прекрасно разместили. Когда в летний сезон товара станет больше, то обязательно придется перебираться и на второй этаж. Наверху будет больше хозяйственных товаров - корзин, ваз и тому подобного. Магазина в магазине не будет, все это один магазин с одной кассовой зоной, расположенной на первом этаже, передвижение будет четко разграничено. Системы пультов и касс самообслуживания точно не будет - мы предлагаем людям работу и кусок хлеба, - сказал Лауринг, что ему лично нравится, делая покупки в магазине, общаться с человеком.
Тармо Лауринг.
Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik
ТАРМО ЛАУРИНГ:
Может быть, другие тоже снизят цены.
По его словам, работников для нового магазина оказалось найти просто: "Проще всего по сравнению с другими магазинами. Похоже, что нехватки рабочих рук в Ида-Вирумаа нет. Поскольку мы платим чуть большую зарплату, чем конкуренты, то тем проще нам было".
Кандидатов было триста-четыреста, работу в магазине сейчас получат 11-12 человек, с открытием второго этажа число работников вырастет до шестнадцати.
Ставка на более низкие цены
- Надеемся, как и любые торговцы, что нас примут хорошо. До сих пор повсюду так и получалось. Наша концепция везде одинаковая: чтобы заниматься торговлей, необязательно делать на товары 30-50-процентную наценку.
Лауринг сказал, что система управления фирмой довольно короткая: "Сейчас вы говорите с членом правления, который руководит торговлей в Эстонии и в то же время прибивает электропровод к стене. Административные расходы у нас сведены к минимуму; на закупке товара стоят два-три человека, которых мы взяли на должности из числа обычных граждан и которые довольно точно знают, что человек на самом деле захочет купить, а что нет".
Тармо Лауринг уверен, что для нашего региона такой магазин должен подойти очень хорошо.
- Может быть, другие тоже снизят цены, посмотрим.
В Нарве магазин "A1000 Market" открыли еще в начале декабря - тамошний магазин имеет самую большую в фирме площадь - и там люди приняли его хорошо.
Ждали долго
Новый арендатор дома торговли "Prestone" поначалу планировал открыть магазин низких цен еще в начале лета прошлого года.
Открытие магазина несколько раз откладывалось - главным образом из-за бумажного хозяйства; в последнее время ждали делопроизводства в городе Нарва, чтобы оба магазина одного региона открыть более-менее в одно время и сделать таким образом логистику грузоперевозок более логичной.
Ставшая известной сначала под торговой маркой "ALKO 1000" фирма открыла осенью 2017 года первый под этой маркой магазин типа оптового склада в Тарту. Сейчас число подобных магазинов уже приближается к десяти.
Открывшийся в 2000 году дом торговли "Prestone" в первые годы был единственным в Кохтла-Ярве крупным торговым центром. Вскоре его начали покидать известные торговые сети и стали сменяться владельцы здания. С 2012 года владельцем дома торговли является ТОО "Colonna Kinnisvara".