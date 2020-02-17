Вт, 18.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

В доме торговли "Prestone" во вторник откроет двери "A1000 Market"

Сегодня новоиспеченные продавцы нового магазина занимались раскладкой товара.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Арендовавшее год назад дом торговли "Prestone" ТОО "A1M" открывает во вторник расположенную на первом этаже здания часть магазина дешевых товаров; открытие второго этажа намечено на май.

- Как раз занимаюсь строительством - стою на лестнице с молотком в руках, - смеялся член правления ТОО "A1M" Тармо Лауринг, отвечая в понедельник по телефону в первой половине дня. - Завтра в девять откроем двери - магазин готов.

Торжественной церемонии перерезания ленточки эта фирма не устраивала на открытии ни одного из магазинов. 

- Мы спокойно открываем двери, тогда работники смогут успешно и без стресса вжиться; рекламу мы успеем сделать и позднее.

Начнут на одном этаже 

Поначалу откроют только первый этаж, второй планируют открыть в мае. 

- Первый этаж получился классным, бытовую химию и продукты - все прекрасно разместили. Когда в летний сезон товара станет больше, то обязательно придется перебираться и на второй этаж. Наверху будет больше хозяйственных товаров - корзин, ваз и тому подобного. Магазина в магазине не будет, все это один магазин с одной кассовой зоной, расположенной на первом этаже, передвижение будет четко разграничено. Системы пультов и касс самообслуживания точно не будет - мы предлагаем людям работу и кусок хлеба, - сказал Лауринг, что ему лично нравится, делая покупки в магазине, общаться с человеком. 

Тармо Лауринг.

Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

ТАРМО ЛАУРИНГ: 

Может быть, другие тоже снизят цены.

По его словам, работников для нового магазина оказалось найти просто: "Проще всего по сравнению с другими магазинами. Похоже, что нехватки рабочих рук в Ида-Вирумаа нет. Поскольку мы платим чуть большую зарплату, чем конкуренты, то тем проще нам было". 

Кандидатов было триста-четыреста, работу в магазине сейчас получат 11-12 человек, с открытием второго этажа число работников вырастет до шестнадцати.

Ставка на более низкие цены

- Надеемся, как и любые торговцы, что нас примут хорошо. До сих пор повсюду так и получалось. Наша концепция везде одинаковая: чтобы заниматься торговлей, необязательно делать на товары 30-50-процентную наценку.

Лауринг сказал, что система управления фирмой довольно короткая: "Сейчас вы говорите с членом правления, который руководит торговлей в Эстонии и в то же время прибивает электропровод к стене. Административные расходы у нас сведены к минимуму; на закупке товара стоят два-три человека, которых мы взяли на должности из числа обычных граждан и которые довольно точно знают, что человек на самом деле захочет купить, а что нет".

Тармо Лауринг уверен, что для нашего региона такой магазин должен подойти очень хорошо. 

- Может быть, другие тоже снизят цены, посмотрим. 

В Нарве магазин "A1000 Market" открыли еще в начале декабря - тамошний магазин имеет самую большую в фирме площадь - и там люди приняли его хорошо.

Ждали долго

Новый арендатор дома торговли "Prestone" поначалу планировал открыть магазин низких цен еще в начале лета прошлого года. 

Открытие магазина несколько раз откладывалось - главным образом из-за бумажного хозяйства; в последнее время ждали делопроизводства в городе Нарва, чтобы оба магазина одного региона открыть более-менее в одно время и сделать таким образом логистику грузоперевозок более логичной. 

Ставшая известной сначала под торговой маркой "ALKO 1000" фирма открыла осенью 2017 года первый под этой маркой магазин типа оптового склада в Тарту. Сейчас число подобных магазинов уже приближается к десяти.

Открывшийся в 2000 году дом торговли "Prestone" в первые годы был единственным в Кохтла-Ярве крупным торговым центром. Вскоре его начали покидать известные торговые сети и стали сменяться владельцы здания. С 2012 года владельцем дома торговли является ТОО "Colonna Kinnisvara".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ