СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мужчина ударил бывшую жену
17 февраля начато уголовное производство по факту того, что в квартире на Пуру теэ в Йыхви 48-летний мужчина ударил свою бывшую супругу (34 года). Полиция задержала мужчину.
Забияку увезли в полицию
17 февраля в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве разгорелся конфликт между мужчинами 32 и 50 лет. Полиция доставила 32-летнего мужчину в арестантский дом на протрезвление.
В Йыхви забрались в магазин
18 февраля в 00.20 в полицию сообщили, что в магазине на Тартуском шоссе в Йыхви воры разбили окно и вынесли алкоголь. Ущерб уточняется.
Мальчишка попался на краже алкоголя
17 февраля 15-летний мальчишка украл бутылку спиртного в магазине на бульваре Виру в Силламяэ. Охранник магазина задержал воришку и передал полиции.
У мужчины нашли незаконное оружие
17 февраля региональный полицейский Йыхвиского отделения полиции в одном из домов в Алутагузеской волости во время визита обнаружил два гладкоствольных охотничьих ружья и патроны. Полиция задержала 59-летнего мужчину.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.