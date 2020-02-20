СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мужчина ударил бывшую жену

Забияку увезли в полицию

17 февраля в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве разгорелся конфликт между мужчинами 32 и 50 лет. Полиция доставила 32-летнего мужчину в арестантский дом на протрезвление.

В Йыхви забрались в магазин

18 февраля в 00.20 в полицию сообщили, что в магазине на Тартуском шоссе в Йыхви воры разбили окно и вынесли алкоголь. Ущерб уточняется.

Мальчишка попался на краже алкоголя

17 февраля 15-летний мальчишка украл бутылку спиртного в магазине на бульваре Виру в Силламяэ. Охранник магазина задержал воришку и передал полиции.

У мужчины нашли незаконное оружие

17 февраля региональный полицейский Йыхвиского отделения полиции в одном из домов в Алутагузеской волости во время визита обнаружил два гладкоствольных охотничьих ружья и патроны. Полиция задержала 59-летнего мужчину.

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