Чт, 20.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

СВОДКА ПОЛИЦИИ: Мужчина ударил бывшую жену
17-18 февраля 2020 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

17 февраля начато уголовное производство по факту того, что в квартире на Пуру теэ в Йыхви 48-летний мужчина ударил свою бывшую супругу (34 года). Полиция задержала мужчину.

Забияку увезли в полицию 

17 февраля в полицию сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве разгорелся конфликт между мужчинами 32 и 50 лет. Полиция доставила 32-летнего мужчину в арестантский дом на протрезвление. 

В Йыхви забрались в магазин 

18 февраля в 00.20 в полицию сообщили, что в магазине на Тартуском шоссе в Йыхви воры разбили окно и вынесли алкоголь. Ущерб уточняется.

Мальчишка попался на краже алкоголя 

17 февраля 15-летний мальчишка украл бутылку спиртного в магазине на бульваре Виру в Силламяэ. Охранник магазина задержал воришку и передал полиции. 

У мужчины нашли незаконное оружие 

17 февраля региональный полицейский Йыхвиского отделения полиции в одном из домов в Алутагузеской волости во время визита обнаружил два гладкоствольных охотничьих ружья и патроны. Полиция задержала 59-летнего мужчину.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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