Харли Кирсипуу: "Большую часть Эстонии списали?"

Восточные земли Эстонии по большей части списаны со счетов людьми со стороны. Я, уроженец Авинурме, постоянно вижу, как происходит формирование самых негативных стереотипов. И зачастую теми людьми, которые знают об Ида-Вирумаа только то, что таковой существует и в нем проживает много русскоязычных. И всего этого так панически боятся.
Боятся все. Простые люди. Политики. Все, кто мог бы внести какие-то изменения. Боятся предполагаемых орд наркоманов, якобы обитающих повсюду. Совершенно панически боятся, что в городах справиться легче, если говорить на русском, а не на государственном языке. Боятся большой безработицы и всевозможных других вещей.
Между прочим, я лично слышал в Таллинне даже такое заявление, что эстонский восток следовало бы целиком подарить России, "ведь там настолько много русских и всякого разного вздора, что бессмысленно с этим регионом что-либо предпринимать". Данная цитата уверенно претендует на место в десятке самых дурацких фраз, которые я когда-либо слышал.
Это правда, что жизнь на нашем востоке не сахар. Работы мало и все меньше становится. За последние годы я побывал как в Нарва-Йыэсуу, так и в Кохтла-Ярве. Радостного вроде бы мало. Выйдите, например, в любой день на кохтла-ярвескую улицу - много ли встретите там людей в возрасте до 50 лет? Увидеть таких очень трудно.
В туристическое межсезонье в Нарва-Йыэсуу та же картина. Молодежь уезжает в университетские города, а после получения образования вернуться ей особо некуда - нет рабочих мест, которые человек с высшим образованием мог бы хоть в какой-то мере считать соответствующими его специальности. Это, конечно, проблема не только нашего востока - такое же положение почти во всех других регионах, расположенных не в непосредственной близости от Тарту и Таллинна. Почему-то в восточной Эстонии это особенно бросается в глаза.
Восточная Эстония - регион, который жил и дышал сланцем и крупной промышленностью еще с царских времен. Теперь дела со сланцем плохи, а крупные производства перемещаются в Азию. Микро- и макропредприятиям такой большой уезд не прокормить, и хотя в далеком прошлом пытались как кнутом, так и пряником завлечь на восток новых людей, толку от этого не было.
Решение политиков таково, что мы панически попытаемся сохранить в живых умирающую сланцевую промышленность (кто не считает ее умирающей, может съездить на экскурсию, например, в Вийвиконна и посмотреть, насколько процветающим сделала это место зависимость от сланца) и ничего больше делать не станем. Только порассуждаем о потенциале востока, но - ради бога - ничего больше не предпримем. Ничего не будем делать также со стереотипами о массах наркоманов и о городах, где никто не в состоянии даже поздороваться на эстонском языке. Одним словом, предоставим Ида-Вирумаа самому бороться со своими проблемами и иногда, перед выборами будем наезжать туда и оповещать местных о той горячей и вечной любви, которую к ним испытываем.
Результат таков, что, к примеру, Кохтла-Ярвеское горуправление то и дело устраивает аукционы по продаже оставшихся на попечении города квартир со стартовой ценой 50 евро. В остальном Вирумаа дела не лучше: если поехать в рабочий день из Раквере в Таллинн на утреннем поезде, прибывающем в столицу к началу классического рабочего дня, то даже на платформе ожидания протолкнуться почти невозможно. Ведь на месте работы попросту нет.
Предоставим Ида-Вирумаа самому бороться со своими проблемами и иногда, перед выборами будем наезжать туда и оповещать местных о той горячей и вечной любви, которую к ним испытываем.
Никто будто не хочет вспомнить о том, что мы живем в 2020 году и у нас имеются новые и интересные технические решения. Постоянный приток людей в Харьюмаа привел к тому, что цены на рынке арендных квартир можно охарактеризовать словом "смешно", а цены продаж - "уже не смешно".
Дошло до того, что молодые семьи, у которых с финансами не очень хорошо или которые не хотят всю жизнь расплачиваться за квартиру в спальном районе, начали открывать для себя более отдаленные районы. Азери входит в это меню. Кивиыли тоже. Из более отдаленных мест ежедневная езда туда-обратно обойдется уже слишком дорого.
Но кто сказал, что надо непременно каждый день физически присутствовать где-то на месте? Интересной идеей было бы, если бы государство начало содействовать дистанционной работе. Технические решения для этого во многих местах имеются, так что не будет по сути разницы, работает человек, не испытывая необходимость каждый день мотаться туда-сюда, на вырускую, таллиннскую или сааремааскую фирму, проживая при этом хотя бы и в Кохтла-Ярве, Силламяэ или Алайыэ. Или, например, в Лихула.
При привлечении молодежи обратно в сельские районы жилье, вполне себе доступное, вопросом никогда не становилось. Вопрос в том, что там в радиусе пары десятков километров найти можно всего пару фирм, которые примут на работу. Человек оказывается прикован к одному работодателю и зависим от его воли, ведь других приемлемых вариантов поблизости нет. Ну не тянет обратно домой!
Я один из таких, знаю и других уроженцев сельских мест, которые закончили вузы и, обуреваемые ностальгией, вернулись назад, но потом все-таки уехали в крупные центры, ведь дома делать было нечего.
Поддержка "офисов на дому", быть может, помогла бы. Авось тогда в остальной Эстонии перестали бы говорить о востоке страны как о месте, где только и есть, что потенциал и толпы русскоязычных наркоманов?