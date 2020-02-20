Харли Кирсипуу: "Большую часть Эстонии списали?"

Боятся все. Простые люди. Политики. Все, кто мог бы внести какие-то изменения. Боятся предполагаемых орд наркоманов, якобы обитающих повсюду. Совершенно панически боятся, что в городах справиться легче, если говорить на русском, а не на государственном языке. Боятся большой безработицы и всевозможных других вещей.

Между прочим, я лично слышал в Таллинне даже такое заявление, что эстонский восток следовало бы целиком подарить России, "ведь там настолько много русских и всякого разного вздора, что бессмысленно с этим регионом что-либо предпринимать". Данная цитата уверенно претендует на место в десятке самых дурацких фраз, которые я когда-либо слышал.

Это правда, что жизнь на нашем востоке не сахар. Работы мало и все меньше становится. За последние годы я побывал как в Нарва-Йыэсуу, так и в Кохтла-Ярве. Радостного вроде бы мало. Выйдите, например, в любой день на кохтла-ярвескую улицу - много ли встретите там людей в возрасте до 50 лет? Увидеть таких очень трудно.

В туристическое межсезонье в Нарва-Йыэсуу та же картина. Молодежь уезжает в университетские города, а после получения образования вернуться ей особо некуда - нет рабочих мест, которые человек с высшим образованием мог бы хоть в какой-то мере считать соответствующими его специальности. Это, конечно, проблема не только нашего востока - такое же положение почти во всех других регионах, расположенных не в непосредственной близости от Тарту и Таллинна. Почему-то в восточной Эстонии это особенно бросается в глаза.

Восточная Эстония - регион, который жил и дышал сланцем и крупной промышленностью еще с царских времен. Теперь дела со сланцем плохи, а крупные производства перемещаются в Азию. Микро- и макропредприятиям такой большой уезд не прокормить, и хотя в далеком прошлом пытались как кнутом, так и пряником завлечь на восток новых людей, толку от этого не было.

Решение политиков таково, что мы панически попытаемся сохранить в живых умирающую сланцевую промышленность (кто не считает ее умирающей, может съездить на экскурсию, например, в Вийвиконна и посмотреть, насколько процветающим сделала это место зависимость от сланца) и ничего больше делать не станем. Только порассуждаем о потенциале востока, но - ради бога - ничего больше не предпримем. Ничего не будем делать также со стереотипами о массах наркоманов и о городах, где никто не в состоянии даже поздороваться на эстонском языке. Одним словом, предоставим Ида-Вирумаа самому бороться со своими проблемами и иногда, перед выборами будем наезжать туда и оповещать местных о той горячей и вечной любви, которую к ним испытываем.