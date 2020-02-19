Кохтла-Ярвеская гимназия задействует в торжественном акте под открытым небом самолеты НАТО

Кохтла-Ярвеская гимназия организует 21 февраля для празднования 102-й годовщины Эстонской Республики торжественный акт под открытым небом, кульминацией которого станет пролет трех самолетов Военно-воздушных сил Эстонии, входящих в состав сил НАТО. Этот пролет будет тренировкой группового полета перед парадом по случаю годовщины Эстонской Республики.

Приобщиться к пролету пригласили и другие школы Вирумаа и Харьюмаа. "Из 33 школ зарегистрировалось 28 (по состоянию на вечер вторника. - Ред.). Неожиданно активный отклик и позитивный настрой", - порадовался директор Кохтла-Ярвеской гимназии Хендрик Агур.

План пролета самолетов над школами составят сообща, так что коллективы школ смогут поприветствовать защитников Эстонии у себя во дворе. Два учебно-боевых самолета "L-39 Albatros" и один транспортный самолет "P-28" стартуют и приземлятся на авиационной базе Эмари в Харьюмаа.

При плохой погоде полеты не состоятся. "Будем надеяться на подходящую летную погоду. Облачность сама по себе не представляет проблемы, если она не очень низкая. Если облака будут задевать верхушки елей, то полет, разумеется, не состоится - в таком случае самолетов просто не будет видно", - отметил Агур.

Кохтла-Ярвеская гимназия организует торжественный акт под открытым небом, который начнется в пятницу в полдень, вместе со Славянской основной школой, Силами обороны, Военно-воздушными силами, Вируским пехотным батальоном и учащимися гимназии, изучающими гособорону. Мероприятие пройдет на стадионе Славянской основной школы. В мероприятии также примут участие горуправление, городской оркестр и детсады. Участникам предложат солдатский суп, булочки и чай.