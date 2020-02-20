ОДИН ВОПРОС: Выйдет ли Партия реформ со своим списком на выборы в местные собрания во всех восьми самоуправлениях Ида-Вирумаа?

Пользующейся самой большой популярностью в стране Партии реформ на выборах в органы местного самоуправления в Ида-Вирумаа не удавалось добиться значительного успеха и в некоторых здешних городах она даже не выставляла свой список.
Председатель Партии реформ КАЯ КАЛЛАС:
- Мы работаем над тем, чтобы выйти со своими списками. Но да, наше положение здесь действительно довольно сложное. Это потому, что Центристская партия во всевозможных пропагандистских каналах подчеркивает, что Партия реформ действительно плохая и действительно против русских людей. Ничего не поделаешь, это сказывается.
Разумеется, мы и в Ида-Вирумаа ищем людей, которые разделяют наше мировоззрение и могли бы баллотироваться в наших списках и которых также русские избиратели смогли бы считать своими.