ОДИН ВОПРОС: Выйдет ли Партия реформ со своим списком на выборы в местные собрания во всех восьми самоуправлениях Ида-Вирумаа?

- Мы работаем над тем, чтобы выйти со своими списками. Но да, наше положение здесь действительно довольно сложное. Это потому, что Центристская партия во всевозможных пропагандистских каналах подчеркивает, что Партия реформ действительно плохая и действительно против русских людей. Ничего не поделаешь, это сказывается.