Главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев номинирован на звание журналиста года

Жюри Союза медиапредприятий Эстонии на заседании в среду номинировало на звание журналиста года Эрика Гамзеева из "Северного побережья", Хели Рааметс из "Maaleht" и Сулева Ведлера из "Eesti Ekspress".

Говоря о главном редакторе "Северного побережья" Эрике Гамзееве, жюри отметило, что в "Северном побережье" всегда освещаются все темы, связанные с ида-вируским регионом. Жюри констатировало, что Эрик Гамзеев - это журналист, который сумел добиться успеха со своей газетой. В этом году Эрик Гамзеев номинирован на журналистскую премию в трех категориях: мнение в русскоязычных медиа, новость в уездной газете и очерк в уездной газете.

Представляя журналиста "Maaleht" Хели Рааметс, жюри отметило, что для нее одной из важных тем является безопасность продуктов питания и все помнят ее прошлогодние истории на тему эстонской клубники.

Для заместителя главного редактора "Eesti Ekspress" Сулева Ведлера 2019 год был успешным и богатым на важные истории. В этом году Сулев Ведлер также выиграл награду в области журналистских расследований вместе с Анной Пихл из ERR.

Главную премию союза медиапредприятий "Журналист года - 2019" вручат журналисту издания, входящего в союз медиапредприятий, за выдающуюся работу в минувшем году. Размер премии - 5000 евро (нетто), к ней прилагается позолоченное перо, изготовленное художником по металлу Иве-Марией Кёэгард и художником по стеклу Катрин Тукманн.

Из "Северного побережья" на журналистскую премию нынче претендует также Эрик Калда, который номинирован в категориях "Мнение в уездной газете" и "Новость в уездной газете".