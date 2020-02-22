СВОДКА ПОЛИЦИИ: Украл 16 банок икры
18 февраля в магазине на Нарвском шоссе в Йыхви 43-летний мужчина украл 16 банок икры. Довести дело до конца мужчине не удалось, так как охранник магазина задержал его и передал полиции.
В Силламяэ подрались мужчина и женщина
19 февраля в полицию сообщили, что в доме на улице Аэднику в Силламяэ произошла драка между 42-летним мужчиной и 57-летней женщиной. Полиция задержала мужчину.
В Кивиыли молодая женщина попала под машину
19 февраля около 20.30 возле дома №33 на Кескпуйестеэ в Кивиыли неустановленный водитель, управлявший легковым автомобилем "BMW 730D", сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 22-летнюю женщину. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. Пострадавшей оказали первую помощь на месте.
В Нарве мужчину ударили ножом
18 февраля полиции сообщили, что из квартиры на проспекте Кангеласте в Нарве был доставлен в больницу с колотой раной 49-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.