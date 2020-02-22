СВОДКА ПОЛИЦИИ: Украл 16 банок икры

В Силламяэ подрались мужчина и женщина

19 февраля в полицию сообщили, что в доме на улице Аэднику в Силламяэ произошла драка между 42-летним мужчиной и 57-летней женщиной. Полиция задержала мужчину.

В Кивиыли молодая женщина попала под машину

19 февраля около 20.30 возле дома №33 на Кескпуйестеэ в Кивиыли неустановленный водитель, управлявший легковым автомобилем "BMW 730D", сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу 22-летнюю женщину. Водитель на автомобиле скрылся с места происшествия. Пострадавшей оказали первую помощь на месте.

В Нарве мужчину ударили ножом

18 февраля полиции сообщили, что из квартиры на проспекте Кангеласте в Нарве был доставлен в больницу с колотой раной 49-летний мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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