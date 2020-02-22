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КОНГРЕСС ЭСТОНИИ - 30: Вируский дух 30 лет назад не дрогнул
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В период подготовки Конгресса Эстонии Ида-Вирумаа уже не мозолил глаз, будто какая-то эстонская Сибирь или российское захолустье. Здешние активисты комитетов граждан и вовсе отличались своей увлеченностью и активностью. Аво Кийр, будучи молодым пастором, руководил воинством, будто Иисус, изгонявший торговцев из храма, а панку Уно Лауру больше всех в Эстонии удалось зарегистрировать граждан.
В распоряжении "Северного побережья" имеются снятые опытным кинотелеоператором Яаком Ээльметсом 24 февраля 1990 года в Йыхви и Силламяэ кадры о том, какое настроение царило на первых свободных выборах после оккупации Эстонии в 1940 году - на выборах Конгресса Эстонии.