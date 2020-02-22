В период подготовки Конгресса Эстонии Ида-Вирумаа уже не мозолил глаз, будто какая-то эстонская Сибирь или российское захолустье. Здешние активисты комитетов граждан и вовсе отличались своей увлеченностью и активностью. Аво Кийр, будучи молодым пастором, руководил воинством, будто Иисус, изгонявший торговцев из храма, а панку Уно Лауру больше всех в Эстонии удалось зарегистрировать граждан.