Кая Каллас: у правительства должен быть план, как осуществить в Ида-Вирумаа промышленный переворот

Политики из Партии реформ, которая долгое время была партией премьер-министра, а теперь является крупнейшей оппозиционной силой, все громче говорят о том, что Эстонии больше не стоит вкладываться в сланцевую промышленность и Ида-Вирумаа нужно перейти на новую, современную экономику. "Северное побережье" попыталось узнать у председателя партии Каи Каллас, как Партия реформ планирует это сделать.
- Как смогла возникнуть такая ситуация, что в Ида-Вирумаа в течение года исчезло около тысячи рабочих мест с хорошей зарплатой и Эстония, которая прежде была экспортером электроэнергии, теперь вынуждена закупать половину необходимого электричества, причем с рынка, на который без проблем попадает бесквотная российская электроэнергия?