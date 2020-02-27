Чт, 27.02.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Кая Каллас: у правительства должен быть план, как осуществить в Ида-Вирумаа промышленный переворот

По мнению Каи Каллас, те 200 миллионов евро, что собираются инвестировать в завод по предварительному рафинированию, государство могло бы направить в климатический фонд и за его счет поддержать диверсификацию предпринимательства в Ида-Вирумаа.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Политики из Партии реформ, которая долгое время была партией премьер-министра, а теперь является крупнейшей оппозиционной силой, все громче говорят о том, что Эстонии больше не стоит вкладываться в сланцевую промышленность и Ида-Вирумаа нужно перейти на новую, современную экономику. "Северное побережье" попыталось узнать у председателя партии Каи Каллас, как Партия реформ планирует это сделать.

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Как смогла возникнуть такая ситуация, что в Ида-Вирумаа в течение года исчезло около тысячи рабочих мест с хорошей зарплатой и Эстония, которая прежде была экспортером электроэнергии, теперь вынуждена закупать половину необходимого электричества, причем с рынка, на который без проблем попадает бесквотная российская электроэнергия?

- В 2010 году, когда приняли решение построить новую (Ауверескую) сланцевую электростанцию, я написала, что с учетом европейских и глобальных трендов это, возможно, не самый разумный шаг и нужно подумать о более жизнеспособных планах. Было известно, что на открытом рынке электроэнергия идет туда, где цена ниже, и если мы знаем, что к расходам на производство электроэнергии добавляется стоимость квоты на выбросы СО2, то сланцевое электричество перестает быть дешевым.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ