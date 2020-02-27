Кая Каллас: у правительства должен быть план, как осуществить в Ида-Вирумаа промышленный переворот

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Как смогла возникнуть такая ситуация, что в Ида-Вирумаа в течение года исчезло около тысячи рабочих мест с хорошей зарплатой и Эстония, которая прежде была экспортером электроэнергии, теперь вынуждена закупать половину необходимого электричества, причем с рынка, на который без проблем попадает бесквотная российская электроэнергия?

- В 2010 году, когда приняли решение построить новую (Ауверескую) сланцевую электростанцию, я написала, что с учетом европейских и глобальных трендов это, возможно, не самый разумный шаг и нужно подумать о более жизнеспособных планах. Было известно, что на открытом рынке электроэнергия идет туда, где цена ниже, и если мы знаем, что к расходам на производство электроэнергии добавляется стоимость квоты на выбросы СО2, то сланцевое электричество перестает быть дешевым.